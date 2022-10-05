أمين «البحوث الإسلامية»: 800 مبعوث من 58 دولة حول العالم يدرسون بالأزهر

استقبل نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر؛ للتعريف بجهود الأزهر الشريف محليا وعالميا في مجالات مكافحة ونشر ثقافة السلام والتعايش الإنساني.

وبحسب بيان عن مجمع البحوث الإسلامية، قال الدكتور نظير عياد، إن الأزهر الشريف مؤسسة عالمية متكاملة تهتم بنشر صحيح الدين الإسلامي، كما تقدم خدمات تعليمية وثقافية وفكرية، فضلا عن دورها الاجتماعي، مبينا أن قطاع المعاهد الأزهرية يهتم بالتعليم قبل الجامعي حيث يمتلك قرابة 12 ألف معهد أزهري يدْرُس به أكثر من 2 مليون طالب وطالبة، وأما التعليم الجامعي فلدينا أكثر من 80 كلية على مستوى الجمهورية يدرس بها نصف مليون طالب ما بين علوم شرعية وعربية وطب وهندسة وعلوم وغيرها من العلوم، كما يستقبل الأزهر طلاب من أكثر من 120 دولة.

وفد الكونجرس الأمريكي

وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن لدينا في الأزهر قرابة الـ800 مبعوث أزهري في 58 دولة في مختلف قارات العالم، كما يقوم مجمع البحوث الإسلامية بنشر إصدارات ودوريات علمية تعني بتصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحاول الجماعات المتطرفة نشرها وإلصاقها زورا وبهتانا بالدين الإسلامي، فضلا عن نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة من خلال المراكز البحثية ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والتي أنشأها الأزهر داخل مصر وخارجها كاندونيسيا وجامبيا.

قوافل دعوية داخل وخارج مصر

وأوضح عياد، أن وعاظ مجمع البحوث الإسلامية يجري إرسالهم في قوافل دعوية داخل مصر وخارجها لنشر صحيح الدين والمشاركة في حل المشكلات المجتمعية، وأنهم تم إعدادهم ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات المعاصرة، بالإضافة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الذي يقدم الفتوى على مدار اليوم، فضلا عن تقديم دورات للمقبلين على الزواج، كما أن جولات الإمام الأكبر أسهمت في تعزيز قيم التسامح والحوار والسلام بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، وأثمرت عن توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر وبابا الڤاتيكان.

من جانبه، أشاد وفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي بجهود الأزهر الحثيثة في نشر السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك والحوار، مؤكدين أن المؤسسات الدينية تحظى باهتمام كبير حول العالم لما لها من دور مؤثر بين أتباعها وهو ما يعمل على حل الكثير من المشكلات المجتمعية.