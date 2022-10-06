«أيمن» مصاب بالشلل ويحتاج لعملية ثمنها مليون جنيه: «نفسي أقف على رجلي»

اعتاد «أيمن» على الخروج من منزله بدراجته البخارية متوجها لإحدى الصيدليات لتوصيل أدوية «درليفري»، لكسب قوت يومه، وفي إحدى الليالي العاتمة أثناء توصيله طلب أصيب في حادث تصادم، ليجد نفسه في المستشفى ويحتاج إلى ثلاث عمليات مختلفة، ما بين رباط صليبي أمامي وخلفي وعملية توسيع قناة عصبية.

حياة «أيمن» تحولت بعد إصابته في حادث

بعد الحادث تحولت حياة «أيمن عيد»، البالغ من العمر 38 عاما، إذ وجد نفسه قعيدا على كرسي متحرك، لا يقوى على الحركة ولا توصيل الطلبات مرة أخرى، وخاصة بعد حدوث خطأ طبي أثناء إحدى الجراحات وفق حديثه لـ«الوطن»: «كنت داخل أعمل عملية خرجت بشلل نصفي افقدني الحركة وبقيت قاعد على كرسي متحرك».

7 سنوات من معاناة الشاب الثلاثيني، الذي يقيم في حي البساتين بمحافظة القاهرة، إذ تقوم والدته وشقيقته على خدمته بعد فقدان قدرته على التحرك وجلوسه على كرسي متحرك: «راضي بقضاء الله وقدره دائما منذ إصابتي وجلوسي في المنزل، لكن عندي أمل كبير في الشفاء خلال الفترة المقبلة، لإني بتابع مع عدد من الأطباء وآخرها الانتظام في جلسات العلاج الطبيعي ولكن هذه الجلسات مرتفعة التكاليف وتصل إلى 25 ألف في الشهر وهو ما أدى إلى توقفي عنها، ونفسي أقف على رجلي».

والدة «أيمن» تتمنى سفره للعلاج

«ابني يعاني أشد المعاناة وطول اليوم قاعد في المنزل ومش عارف يخرج ولا حتى عارف يدخل دورة المياه»، هكذا عبرت خديجة المندوه، والدة أيمن، علن حزنها، متمني سفره إلى الخارج لإجراء عملية إيصال بالحبل الشوكي ولكن تكلفتها تزيد عن المليون جنيه، مناشدة الجميع بمساعدة ولدها قبل فوات الآوان لعودته إلى المشي على قدميه».

15 طفلا يتعلقون بـ«أيمن»، ويحبونه لطيبة قلبه وفق والدته: «عندي 15 حفيد من ولادي الـ6 جميعهم بيحبوا أيمن، لطيبة قلبه وحنيته عليهم وتلبية جميع طلباتهم حتى وهو جالس على كرسي متحرك لدرجة ابن أخوه بيقوله ياريت أنا كنت مكانك».