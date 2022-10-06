النيابة تأمر بحبس الصيدلانية المتهمة في وفاة الطفلتين إيمان وساجدة بمينا البصل

أمرت النيابة العامة، بحبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين «إيمان وساجدة» بمينا البصل، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

حجز الصيدلانية وحبس عاملين بتهمة وفاة طفلتين بالإسكندرية

وكان النائب العام، أمر أمس الأول، بحجز صيدلانية وحبس عاملين آخرين لديها لمدة أربعة أيام احتياطيا، وذلك على ذمة التحقيقات في مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، على خلفية اتهام الأخيرين بأنهم زاولوا مهنة الصيدلة دون ترخيص، مع اتهام الأولى بأنها سمحت لهما بذلك، بالإضافة إلى اتهام العاملة بأنها أعطت طفلتين عقارًا قد تسبب في وفاتهما.

بلاغ إلى النيابة العامة

وكان وصل بلاغ إلى النيابة العامة أمس الثلاثاء من والدة الطفلتين المجني عليهما يفيد بوفاة ابنتيها بسبب تلقيهما عقارًا في الصيدلية، واتهمت صاحبة الصيدلية والعاملة فيها بأنها تسببت في وفاتهما.

دواء خاطئ

وأكدت المبلغة أن الصيدلانية المتهمة قد وصفت عقارا بديل لما هو مدون في روشتة علاج إحدى الطفلتين، ثم حاولت البحث عن العلاج الأصلي ولم تجده، لذا اضطرت إلى العودة إلى الصيدلية من أجل تلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة قد حقنت ابنتيها من خلال العقاقير دون إجراء أي اختبار لهما قبل حقنهما، لذا شعرتا بإعياء شديد، ثم نقلتا على إثرها على الفور إلى المستشفى حيث توفيتا هناك.