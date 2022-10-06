اجتماعي: مشروع «مصري» يمثل الأمل في إعادة بناء القيم وترسيخ المفاهيم

إشادات عدة بمشروع «مصري»، الذي أطلقته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لتقديم أعمال درامية وثقافية وتوعوية، توثيقًا لجهود أبطال مصر في مختلف المجالات، والذي أُعلن عنه خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اجتماعي: مشروع «مصري» يعيد ترسيخ المفاهيم للأطفال والشباب

من جهته، قال الدكتور شريف عوض، أستاذ علم الاجتماع، إنّ «مصري» مشروع مهم للغاية، فهو يعكس الأثر العميق الذي يحدثه الفن في نفوس البشر، ويعتبر محاولةً جيدةً لإعادة ترسيخ الكثير من المفاهيم والقيم الإيجابية في نفوس مختلف الفئات وشرائح المجتمع المصري، خاصة الأطفال والشباب.

وأضاف «عوض»، في حديثه مع «الوطن»، أنّ مشروع «مصري» جاء في ظل وجود مجتمع افتراضي يُصدر مشاهدًا وقيمًا عالمية بعيدة عن واقع المجتمع المصري ونسقه القيمي، تبعد الكثير من الشباب عن واقعه الحقيقي، فضلاً عن تصدير الشائعات والمغالطات، وترسيخ ثقافة التشوه والعنف واللامبالاة.

وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أنّ مشروع «مصري» يمثل الأمل في إعادة بناء قيم مهمة كثيرة كالتسامح وقبول الآخر والولاء والانتماء للوطن، وأهمية العمل والإنتاجية في ظل جمهورية جديدة لا تعترف إلا بالعمل والهمة والنشاط المتواصل.

عروض: «مصري» محاولة لاستثمار القوة الناعمة المصرية

وأوضح أنّ المشروع محاولة لاستثمار القوة الناعمة المصرية وتأثيراتها غير المحدودة في تشكيل وعي مصري بالهوية المصرية الأصيلة، وترسيخ المعاني الإنسانية الراقية، وإضافة مفردات رصينة في خطاب حياتنا اليومية.

ويسلط المشروع الضوء على نماذج بطولية ورموز الوطن الحقيقيين، وتضحيات قدمها أبطال مصريون، ليكونوا القدوة والمثل الأعلى للكثير من شبابنا، بحسب «عوض»، مستكملا أن ذلك فضلاً عن دور هذا المشروع في التأريخ وحفظ تراث وذاكرة البطولات التي يتناساها أجيال لم يعايشوها، وبما ينعكس إيجابيًا على وجدانهم الشعبي.

ويقدم مشروع «مصري» بطولات وإنجازات الأبطال المصريين في مختلف المجالات، مع فعاليات ثقافية ورياضية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، فضلًا عن إنتاج أعمالٍ فنيةٍ، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ما يُعتبر مشروعًا ثقافيًا متكاملا.