عضو «الأعلى للإعلام» عن مشروع «مصري»: يصب في صالح الأجيال الجديدة

أشادت الإعلامية رانيا هاشم، عضو مجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بمشروع «مصري»، الذي يأتي بالتعاون بين إدارة الشئون المعنوية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة الماسة للإنتاج الفني، لتسجيل البطولات والإنجازات في الفعاليات الثقافية والرياضية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى مدار العام، واصفة إياه بـ «المشروع الثقافي المتكامل».

مشروع «مصري» يصب في صالح الأجيال الجديدة

وقالت رانيا هاشم لـ«الوطن»، إنّ «هذا المشروع يصب في صالح الأجيال الجديدة التي لا تعلم شيئًا عن تاريخ مصر العظيم المشرف، من خلال تسجيل بطولات وإنجازات مصر، وتقديم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، وهو أمر يستوجب التكاتف».

وأشارت إلى أنّ «الشركة المتحدة نفذت في الفترة الأخيرة عدة مبادرات في قمة الأهمية»، مشددة على أنّ «التعاون بين المتحدة والشؤون المعنوية سيكون مثمرًا للجمهور، خاصة أنه سيستعرض مبادرات للشباب والأطفال».

ولفتت رانيا هاشم، إلى أنّ «هذا التعاون يسعى لتقديم ورصد البطولات والإنجازات التي نفتخر بها دومًا، ونريد أن نصنع أجيالًا مُرتبطة ببلادها»، مُعربة عن آمالها باستهداف الأجيال الجديدة، ووضع استراتيجية محددة لاستهداف الأطفال أيضًا.

مشروع مصري

جدير بالذكر أن مشروع «مصرى» ثقافي متكامل ينفذ في كل محافظات مصر، عبر سلسلة مهرجانات واحتفالات ومسابقات في المدارس والجامعات، بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي، وإطلاق مسابقة رواية متخصصة للمتحرفين والهواة لتقديم الأعمال الدرامية، وإنتاج مجموعة أفلام تسجيلية بجودة عالمية، ومسلسلات تليفزيونية وأخرى إذاعية، ومجموعة من أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.