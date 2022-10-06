مقتل 8 أشخاص والإعلان عن مفقودين في فيضانات غرب البنغال «فيديو»

تحولت احتفالات «دورجا بوجا»، في ولاية البنغال الغربية، إلى مأساة إثر غرق 8 أشخاص وفقدان آخرين جرّاء فيضان مفاجئ ضرب نهر مال في منطقة جالبايجوري، وفقًا لما نقلته شبكة «الهند نارتأف».

وتُظهر اللقطات المصورة أشخاصًا يكافحون ضد تيار النهر عندما حاولوا العودة إلى الضفاف، وتم جرف الكثير منهم.

Saddening news coming from Jalpaiguri as flash flood in Mal river during Durga Puja immersion swept away many people. Few deaths have been reported till now.

I request the DM of Jalpaiguri & @chief_west to urgently step up rescue efforts & provide assistance to those in distress. pic.twitter.com/4dZdm2WlLO — Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) October 5, 2022

الحكومة تنقذ 50 شخصا

وقال قاضي المقاطعة «موميتا جودارا»، الذي شارك تفاصيل الحادث مع وكالة الأنباء الباكستانية، إن المئات تجمعوا على ضفاف النهر من أجل الغمر مساء أمس، وفجأة، ضرب فيضان مفاجئ المنطقة وجرف الناس بعيدا حتى الآن، وتم انتشال 8 جثث وأنقذنا 50 شخصًا.

وأعرب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن حزنه للمأساة قائلاً: «شعرت بالقلق من الحادث خلال احتفالات دورجا بوجا في جالبايجوري، غرب البنغال، وأقدم تعازيّ لمن فقدوا أحباءهم».

مئات الأشخاص مفقودين

وقال بولو تشيك باريك، إنه يخشى زيادة عدد الوفيات: «كنت حاضراً في المكان عندما وقع الحادث، وجرف العديد من الناس وكان تيار المياه قويًا جدًا، وكان مئات الأشخاص موجودين وقت وقوع الحادث والعديد منهم ما زالوا في عداد المفقودين».