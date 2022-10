مقتل 8 أشخاص والإعلان عن مفقودين في فيضانات غرب البنغال «فيديو»

تحولت احتفالات «دورجا بوجا»، في ولاية البنغال الغربية، إلى مأساة إثر غرق 8 أشخاص وفقدان آخرين جرّاء فيضان مفاجئ ضرب نهر مال في منطقة جالبايجوري، وفقًا لما نقلته شبكة «الهند نارتأف».

وتُظهر اللقطات المصورة أشخاصًا يكافحون ضد تيار النهر عندما حاولوا العودة إلى الضفاف، وتم جرف الكثير منهم.

Saddening news coming from Jalpaiguri as flash flood in Mal river during Durga Puja immersion swept away many people. Few deaths have been reported till now.

I request the DM of Jalpaiguri & @chief_west to urgently step up rescue efforts & provide assistance to those in distress. pic.twitter.com/4dZdm2WlLO