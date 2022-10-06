البنك المركزي: 2.10% ارتفاعا في أسعار النفط خلال أسبوع

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2.10%، مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في أربعة أسابيع، ففي مطلع الأسبوع، انخفضت الأسعار حيث استمرت المخاوف العالمية من الركود المحتمل في التفاقم على خلفية دورة تشديد السياسة النقدية التي قامت بها البنوك المركزية العالمية، والتي بدورها أثرت على توقعات معدل الطلب، بحسب نشرة البنك المركزي المصري، للتوعية بأهم تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2022.

«المركزي»: أسعار النفط تقفز وأوبك+ تسعى لخفض معدلات الإنتاج

وأضاف البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية أنَّ، الأسعار قفزت لاحقًا خلال تداولات جلستي الثلاثاء والأربعاء حيث تتوقع الأسواق أن تتدخل منظمة أوبك + لخفض معدلات الإنتاج في اجتماعها المقرر عقده الأسبوع المقبل، كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجعًا غير متوقع في مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية.

وتابعت النشرة: «استمرت المكاسب مع ارتفاع توقعات التضخم خلال منتصف الأسبوع».

فيما أنَّه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع المشار إليه، إلا أنها سجلت تراجعاً بقياس شهري وذلك للشهر الـ 6 على التوالي.

أسعار الغاز الطبيعي

وتابع البنك المركزي المصري: «أما عن الأنباء المتعلقة بالغاز، ذكرت الدنمارك والسويد أن هناك تسريباً في خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، مما يعرض حركة الملاحة البحرية للخطر».

وقال زعماء دول غربية إنَّ التسريبات بخطي أنابيب غاز روسيين «نورد ستريم 1 و2» من المحتمل أن يكون ناجم عن أعمال تخريب، وتعهدوا برد قوي مع استمرار التحقيقات.

فيما قال رئيس الوزراء السويدي يوم الثلاثاء إن تسريبات نورد ستريم تُعد متعمدة، بحسب ما نقلته نشرة البنك المركزي المصري.