قبل قرار «المركزي».. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

يترقب المواطنون قرار البنك المركزي المصري، للبت في موقف أسعار الفائدة على الإيداع؛ إذ يهتم عملاء البنوك بقرار الفائدة للتعرف على نسبة العائد على مدخراتهم، والقروض الشخصية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعها اليوم الخميس، للإعلان عن سعر الفائدة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل القرض الشخصي للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، من البنك الأهلي المصري.

- قيمة القرض: يصل إلى 2.5 مليون جنيه، بضمان تحويل المرتب، وبحد أقصى 3 ملايين جنيه، بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- مدة القرض: تصل إلى 12 سنة.

الشروط والمستندات

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

المصاريف الإدارية وعمولات السداد

المصاريف الإدارية: 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدما، بحد أدنى 250 جنيه مصري، حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيه حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات. «معفاة حاليا».

- عمولـة السـداد المعجل للتمويل 5% مـن المبلغ المدفوع حال السداد النقـدي، و10% حال السداد بأي وسـيلة دفع أخرى.

- غرامة تأخير سداد القسط: 20 جنيه شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

مميزات القرض

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

- حساب جارٍ مجانا.

- بدون ضامن.

- بدون مصاريف استعلام ائتماتي.

قرارات المركزي الأخيرة

كان البنك المركزي المصري، أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعيّ شهري يونيو وأغسطس، الذي جاء بعد رفع السعر 300 نقطة أساس منذ بداية العام على مرحلتين، الأولى في اجتماع شهر مارس الماضي، وشهد زيادة السعر 100 نقطة أساس، والأخرى في مايو 2022، وشهد زيادة 200 نقطة.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع أغسطس الماضي، تثبيت سعر الفائدة، لتستقر عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.