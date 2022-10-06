الأمن يداهم مخزن أدوية مغشوشة في السلام ويضبط 15 ألف عبوة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل بدون ترخيص ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح بالقاهرة

مزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن أدوية ومستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، ومزاولته مهنة صيدلى بدون تصريح ، وحيازته كميات من مستحضرات التجميل والتركيبات الطبية الخاصة بمعالجة البشرة مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه (13250 عبوة مستحضرات تجميل – 2200عبوة فارغة مُعدة للتعبئة).

حيازة المضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيــص ، وحيازته للمضبوطـــات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.