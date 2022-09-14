«الصحة»: إصدار وتجديد 13317 ترخيص مزاولة مهنة خلال أغسطس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 13 ألفا و317 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر أغسطس الماضي، حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التراخيص الصادرة تضمنت 10 آلاف و34 ترخيصا جديدا لمزاولة المهنة لأعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ2379 أخرى، لافتًا إلى منح 863 ترخيص لمزاولة مهنة للتحاليل الطبية، و41 ترخيصا للزمالة المصرية.

وأضاف «عبدالغفار»، أنه تم إصدار 25 ترخيصا جديدة لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 10 بنوك دم تخزينية وفرعية، و3 مراكز للغسيل الكلوي، و4 مراكز للقسطرة القلبية، و8 مراكز لليزر، بالإضافة إلى الموافقة على تجديد الترخيص لمركزين للغسيل الكلوي، و5 مراكز للقسطرة القلبية.

إلزام المنشآت الطبية بالتأكد من كفاءة الخبراء الأجانب

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في الفترة المشار إليها 9.

المرور على 5181 منشأة طبية خاصة.. وتحرير 157 محضرًا للمخالفين

وقال «زكي»، إنه تم المرور على 5181 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 157 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت دون ترخيص، ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

نقل مرضى المستشفيات المغلقة إلى أخرى تابعة لـ«الصحة»

وأضاف «زكي»، أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.