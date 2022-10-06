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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزير الصحة يهنئ نظيرته القطرية على نجاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار

كتب:

مريم الخطري
12:35 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نظيرته القطرية الدكتورة حنان الكواري، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، حديثه بتهنئة وزيرة الصحة القطرية على نجاح مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، والذي يعقد كل عامين، وعلى حسن اختيار الموضوعات، والمحاور، والمناقشات الثرية.

وزير الصحة يتوافق مع نظيرته القطرية على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجال الصحي

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجانبين توافقا عل تبادل الخبرات في المجال الصحي، بحيث تستعين دولة قطر بالخبرة المصرية من مختلف المبادرات الصحية، لعمل دراسات ومسوح لعدد من الأمراض مثل فيروس سي، وسرطان الثدي، بينما تستفيد مصر بالتجربة القطرية في مجال تطبيق التأمين الصحي الشامل والرقمنة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجانبين اتفقا على تشكيل فريق عمل في عدد من القطاعات المعنية بالمجال الصحي، والبدء في عقد اجتماعات عبر تقنية ال«فيديو كونفرانس» يليها يتم تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات المتاحة لدى الجانبيين وتحديد مجالات التعاون، مضيفا أنه تم الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية على إعداد ورقة تتضمن مقترحات ومجالات التعاون بين الجانبين.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة القطرية بالمبادرات الرئاسية في تحسين الصحة العامة، وحرص دولة قطر على الاستفادة من الخبرة المصرية في تنفيذ هذه المبادرات.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.