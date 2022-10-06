الصحة: 67% من الطواقم الطبية تعرضوا لضغوط عصبية ونفسية في العام الأول لكورونا

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ورقة بحثية عالمية أظهرت أنّ 67% من الطواقم الطبية، تعرضوا لضغوط عصبية ونفسية أثناء العام الأول من الجائحة، خاصة طواقم التمريض التي عانت من قلق مرضي واكتئاب، بسبب العمل ساعات طويلة في ظروف صعبة، إلى جانب فقدان بعض زملائهم.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش 2022»، الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بعنوان «واجبنا في الرعاية.. نداء عالمي للعمل على حماية الصحة النفسية للعاملين في القطاع الصحي».

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال كلمته، الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة المخصصات المالية للصحة في مصر، مؤكدا توافر الإرادة السياسية والرغبة والنية الصادقة لتحقيق ذلك.

ضغوط الطواقم الطبية أثناء جائحة كورونا

وقال وزير الصحة والسكان، إنّ الضغوط التي عانت منها الطواقم الطبية في مصر، تتشابه مع معاناة الأطباء والممرضين في كل أنحاء العالم، موضحا أنّ هذه الضغوط لا يمكن اختصارها في التعرض للوباء فقط، بل في الآثار النفسية التي خلفتها الجائحة نتيجة الضغوط العصبية، والنفسية والقلق والاكتئاب.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أنّ الطب النفسي في مصر ما زال يشكل وصمة عار لبعض الفئات التي تراه عيبًا، ولا تؤمن بالحاجة لزيارة الطبيب بشكل طبيعي، ما كان دافعا قويا لإطلاق خطوط ساخنة للدعم النفسي أثناء الجائحة، ليس فقط للطواقم الطبية، لكن لجميع المصريين.

تحسين بيئة عمل الكوادر الطبية بحزم تحفيزية متكاملة

وشدد وزير الصحة، على أنّ الدولة المصرية بدأت أثناء الجائحة، تبني سياسات صحية تختلف عما سبقها من سنوات، مؤكدا حرص الدولة على تحسين بيئة العمل للكوادر الطبية داخل مصر والعمل على استبقائهم داخل منظومة القطاع الصحي الحكومي، من خلال حزم تحفيزية متكاملة تشمل تحسين الوضع المادي والتدريبي، وبيئة العمل مع توفير الحماية الكاملة لهم أثناء تأدية عملهم.

وجدد الوزير تأكيده على أهمية العامل الاقتصادي في أزمة الأطباء المصريين، قائلا: «ندرك ذلك جيدًا ولكن هناك عوامل أخرى تتسبب في رغبة الأطباء بالعمل خارج مصر، ولهذا فنحن نعمل على حماية الطواقم الطبية من التعرض للعنف في المستشفيات، والبرلمان يناقش حاليا قانون المسؤولية الطبية، لأننا نقدر قيمتهم كقوة بشرية ضاربة أثبتت كفاءتها في النظم الصحية بالعالم».