كتاب موسوعة حركات الإسلام السياسي يرصد مراحل انتهاج جماعة الإخوان للعنف

حظى كتاب موسوعة حركات الإسلام السياسي الإخوان المسلمين، باهتمام كبير من قبل المواطنين في أول أيام معرض الرياض الدولي للكتاب، حتى نفذت جمع النسخ من نقاط البيع في رابع أيام المعرض.

معلومات عن جماعة الإخوان

وحرص المؤلف نايف العساكر، على تزويد القارئ بالمعلومات الضرورية والمناقشات التحليلية للأفكار الأساسية والمبادئ والمفاهيم والمذاهب، والعقائد الخاصة بحركات الإسلام السياسي في الوطن العربي «حركة الإخوان المسلمين».

وتناول المؤلف شرح وضع الإخوان في السعودية والخليج العربي وتوثيق كل معلومة واردة في الكتاب، وإسنادها إلى مصادرها الأصلية سواء من كتابات الإخوان المسلمين عن أنفسهم، أو كتابات معاصريهم أو من انشقوا عنهم، وكشفوا بعض التفاصيل المهمة عن شكل وطريقة عمل جماعة الإخوان.

تاريخ جماعة الإخوان

ويرصد الكتاب صدر عن دار «مقام» وفي جزئه الأول تاريخ جماعة الإخوان، منذ نشأتهم وتطورهم في مصر والمنطقة العربية، بداية من عصر المؤسس الأول أحمد السكري مروراً بالتحاق حسن البنا بالسكري وحتى اللحظة الحالية.

وتطرق الكتاب لرصد دقيق بدايات الخلاف مع أحمد السكري شريك البنا في تأسيس الجماعة، وتحول انشقاقه لنقطة مهمة في تاريخ الجماعة وتحديد شكل ونهج عمل جماعة الإخوان.

ولفت نايف في مقدمة الكتاب أنه قبل وصول جماعة الإخوان إلى حكم مصر عام 2012، كان التعامل معهم أو مع جماعات الإسلام السياسي عامة يدور في فلك اعتبارها جماعات دعوية انتهجت العنف في بعض مراحلها، وفي لحظة معينة تراجع البعض عن استخدام العنف واستمر آخرون.

وصرح «نايف» في تصريحات لـ«الوطن»: «وصول إحدى هذه الجماعات لكرسي الحكم في مصر، مسألة دقت ناقوس الخطر ولفتت انتباه الجميع لطرح السؤال الذي تعددت إجاباته خلال السنوات الأخيرة، ما هي حقيقة هذه الجماعات بشكل عام والإخوان المسلمين على وجه الخصوص؟».

البيعة عند الإخوان

ويقدم الكتاب عبر مادته صورة ناصعة للباحث، ويبرز أهداف الجماعة الأم، وموقفها من حكام المسلمين، وطريقة الإخوان، والخطوات التي تسبق إعلان الخلافة، ووصف الكاتب البيعة عند الإخوان «أركانها وصيغتها وطريقتها وخطرها» وبين المؤلف خطر إنشاء التكوينات الموازية التي تعمل عليها الجماعة والتعمية عليها.