عضو بـ«الحوار الوطني»: الشعب شعر بمسؤوليته عن اختطاف مصر في عهد الإخوان

قالت فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ثورة 25 يناير اختطفت ولم تكتمل، أما ثورة 30 يونيو فلم يختلف عليها أي مصري أصيل، كما أن الجمهورية الأولى ترهلت بسبب استقالة الدولة عن القيام بدورها، حيث تسلم بعض الأشخاص السلطة وتوحشوا على المجتمع، وكأننا نعيش تظاهرة رأس مالية غير سوية، وهذا خلق طبقة ثرية جدًا، وأخرى فقيرة جدًا، وهو ما ظهر جليلًا في عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

الشعب كان يشعر بأنه مسؤول عن اختطاف الدولة

وأضافت «سيد أحمد»، خلال حوارها في «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويُعرض على شاشة «TeN»، أنّ الشعب كان يشعر بأنّه مسؤول عن اختطاف الدولة، بعد وصول الإخوان إلى الحكم، بسبب غياب الهوية الوطنية، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع لم يخش الإخوان، وأعلن حماية الهوية الوطنية والدولة المدنية، وقام بإعداد لقاء موسع مع المثقفين؛ للإعلاء من شأن الدولة المدنية التي تحترم الثقافة والآداب والفنون بكل مشتملاتها.

الحكم الإخواني كان دينًا فاشيًا وهدد مصر بالمليشيات

وأكدت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ الحكم الإخواني كان دينًا فاشيًا وهدد مصر بالمليشيات، مشيرة إلى أنّ الدولة نجحت بعد ثورة 30 يونيو في القضاء على هذه المليشيات خلال أربع سنوات، ونجحت الدولة في استرداد كل سيادة الدولة وهويتها بفضل جهود الشهداء، موضحة في الوقت ذاته أن الجمهورية الجديدة ليست عبارة عن مباني جديدة، ولكنها مشروع وطني حقيقي جديد قائم على تغير الفكر السلبي، ونشر ثقافة العمل.