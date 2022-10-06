رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الأنبا ميخائيل يوجه بضرورة مراجعة المحتوى التعليمي في الكنيسة

كتب:

مريم شريف
04:34 م | الخميس 06 أكتوبر 2022
الأنبا ميخائيل

الأنبا ميخائيل

 أصدر الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس منطقة القبة والعباسية والوايلي والأميرية، بيانا، اليوم الخميس، وجه من خلاله الآباء الكهنة في الكنائس المختلفة  بالإيبارشية بضرورة مراجعة المحتوى التعليمي الذي يقدمه الخدام في جميع المراحل ومراجعة تحضير الدروس أولا، ومعرفة مصادرها ولا تخرج عن الكتاب المقدس وكتابات الآباء الأولين، ومتابعة الحياة الروحية للخادم.

الكنيسة تنظم كورسات تعليمية تهدف للنمو الروحي

كما أشار خلال البيان الصادر عن كنائس منطقة القبة، إلى أن الأمانة العامة للخدمة بالكنيسة تقوم بتنظيم  كورسات تعليمية تهدف إلى نمو الخادم روحيا وعلميا ونفسيا، وذلك في إطار إعداد الخدام بصورة أكثر كفاءة. 

الأنبا ميخائيل الخادم مسئول عن تأسيس الأجيال القادمة 

وأوضح الأنبا ميخائيل، أن الخادم أيضا مسؤول عن تأسيس الأجيال المسيحية المقبلة؛ لذلك يجب أن يكون على قدر من المسئولية والعلم الكافي الصحيح لينقله للأجيال الصاعدة بشكل صحيح يتوافق مع الإيمان المسيحي.  

 

اقرأ المزيد:

الكنيسة تطرح نسخة صوتية من كتاب "التعليم الكنسي" للبابا تواضروس

الأرثوذكسية: تعليق التعليم الكنسي والأنشطة وتعدد القداسات لعدم الزحام

الكنيسة تواصل هيكلة إيبارشية سيدني وتشكل لجنة لمراجعة التعليم الكنسي

البابا يكرم المتميزين في برنامج تطوير التعليم الكنسي اليوم

انتهاء تدريب المجموعة التاسعة من برنامج البابا لتطوير التعليم الكنسي

الأنبا «يواقيم» يترأس قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بالأقصر

احتفالات بالذكرى 100 لميلاد الأنبا ميخائيل في أسيوط
بقلم مريم شريف