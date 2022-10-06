الأنبا ميخائيل يوجه بضرورة مراجعة المحتوى التعليمي في الكنيسة

أصدر الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس منطقة القبة والعباسية والوايلي والأميرية، بيانا، اليوم الخميس، وجه من خلاله الآباء الكهنة في الكنائس المختلفة بالإيبارشية بضرورة مراجعة المحتوى التعليمي الذي يقدمه الخدام في جميع المراحل ومراجعة تحضير الدروس أولا، ومعرفة مصادرها ولا تخرج عن الكتاب المقدس وكتابات الآباء الأولين، ومتابعة الحياة الروحية للخادم.

الكنيسة تنظم كورسات تعليمية تهدف للنمو الروحي

كما أشار خلال البيان الصادر عن كنائس منطقة القبة، إلى أن الأمانة العامة للخدمة بالكنيسة تقوم بتنظيم كورسات تعليمية تهدف إلى نمو الخادم روحيا وعلميا ونفسيا، وذلك في إطار إعداد الخدام بصورة أكثر كفاءة.

الأنبا ميخائيل الخادم مسئول عن تأسيس الأجيال القادمة

وأوضح الأنبا ميخائيل، أن الخادم أيضا مسؤول عن تأسيس الأجيال المسيحية المقبلة؛ لذلك يجب أن يكون على قدر من المسئولية والعلم الكافي الصحيح لينقله للأجيال الصاعدة بشكل صحيح يتوافق مع الإيمان المسيحي.