الكنيسة تطرح نسخة صوتية من كتاب "التعليم الكنسي" للبابا تواضروس

طرح المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، "يوتيوب" و"ساوند كلاود" نسخة صوتية من كتاب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يحمل اسم "التعليم الكنسي".

وسبق للمركز الإعلامي للكنيسة، أن طرح خلال العام الماضي، عدة كتب للبابا بالصيغة الصوتية كان أولها في يونيو 2019، إذ تم طرح كتاب "حياة الرضا والسعادة" للبابا تواضروس، المأخوذ عن 5 عظات ألقاها البابا سابقا.

وللبابا تواضروس العديد من الكتب التي صدرت له قبل تجليسه على الكرسي البابوي في 18 نوفمبر 2012 وبعدها، منها: "هذا إيماني، الكتاب المقدس أعظم وثيقة جمالية، أسبوع الآلام: كتابيا - كنسيا – روحيا"، وكان أحدث إصداراته في نوفمبر الماضي كتابين هما: "صفحات كتابية" و"لآلئ للحياة"، عبر مطبعة دير مارمينا بكينج مريوط، التي تتولى إصدار كتب البابا.