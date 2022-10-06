فوز «تحتمس الثالث» بجائزة «انتصارات الجيوش» بمتحف الإسكندرية

أعلن المتحف القومي بالإسكندرية عن فوز تمثال تحتمس الثالث بمسابقة التصويت للقطع الأثرية الخاصة بشهر أكتوبر التي تتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر الـ 49، وهي مسابقة تم طرحها للجماهير بعنوان «انتصارات جيوش» ليقرر المواطنين بأنفسهم القطعة الفائزة من بين «تمثال تحتمس و رؤوس الأسرى و تمثال لجندي روماني».

حملة عسكرية لتوطيد سلطان مصر ونفوذها فى كل أنحاء

وبحسب بيان المتحف القومي بالإسكندرية، أن تحتمس الثالث حكم مصر عام 1468 قبل الميلاد بعدما توفيت ملكة مصر«حتشبسوت»، وخلفها في الحكم تحتمس الثالث فحكم مصر 32 عاما قاد خلالها 16 حملة عسكرية لتوطيد سلطان مصر، ونفوذها فى كل أنحاء المعمورة المعروفة آنذاك ولم يعرف جيش مصر خلال حكمه طعم الهزيمة.

ويعتبر تحتمس الثالث من أعظم ملوك مصر القديمة، ومن أشهر المعارك التي ارتبط بها اسمه «معركة مجدو» و يتشكل تمثال الملك تحتمس الثالث على هيئة أبي الهول ممسكا بيده إناء الباستر.

رؤوس الأسرى

ودخل المسابقة مع تمثال الملك تحتمس تمثال «رؤوس الأسرى»، جزء من دعامة معمارية من مجموعة الملك زوسر الهرمية فى سقارة تظهر رأسا أسيرين يظهر من ملامحهم أنهم اسيوين كطقسة رمزية لإخضاع الملك زوسر «جسر نثرخت» أى جسد الإله المقدس و هو أول ملوك الأسرة الثالثة لتلك القبائل من البدو، ومدون عليه نصوص، تشير إلى تخليد ذكرى انتصاراته على بدو سيناء حيث وجد اسمه فى وادي مغارة وعادت محملة بحجر الفيروز.

تمثال لجندي روماني

وكان ضمن المسابقة تمثال «جندي روماني» لأنه من عوامل قوة الجيش الروماني، هو حسن نظامه حيث كان الشاب الروماني يعد للحرب منذ طفولته ويقضي سنوات فى ميادين القتال، وقد اعتمد الجيش فى نشأته في المرحلة الأولى على الخدمة العسكرية الإلزامية التي فرضت على المواطنين كجزء من واجباتهم تجاه الدولة و يتكون من رأس محارب يرتدي خوذة شريط الخوذة يتدلى على الجوانب ملامح الوجه دقيقة، وقاعدة الرأس غير مستوية.