«حجاج»: الاستزراع السمكي التكاملي يوفر المياه الجوفية ويزيد الإنتاج

أكد الدكتور صلاح حجاج، خبير الاستزراع السمكى التكاملى، أن الاستزراع السمكى فى الصحراء يعمل على توفير المياه الجوفية، حيث تم تطبيق المنظومة فى عدد كبير من الأراضى الصحراوية والمزارع الخاصة، مؤكداً قيام الدولة بالتشجيع عليه والبدء فى ترخيص عدد من المزارع، شرط أن الحجم المائى الموجود بالأحواض لا يزيد على الحاجة اليومية للنباتات الموجودة بالمزرعة.

وأكد «حجاج»، فى تصريحات له، أن حجم الإنتاج فى الاستزراع التكاملى يصل من 15 إلى 20 كيلو سمك فى المتر المكعب للمياه، موضحاً أن استخدام مياه الآبار للزراعة فى الصحراء يعمل على تعظيم قيمتها، إذا تم استخدامها بأحواض سمكية قبل الزراعة، حيث يعطى إنتاجاً سمكياً وزراعياً طبيعياً بدون أى استخدام مواد كيماوية، مؤكداً أن أعلاف الأسماك المستخدمة بالتغذية فى المياه تفرز أسمدة طبيعية تعادل لكل كيلو جرام 130 جم نيتروجين بيور يصل للنباتات والزرع الموجود بالصحراء، ما يعمل على زيادة قيمة الزراعة والإنتاج النباتى بمعدل لا يقل عن 30%، مشيراً إلى أن تعظيم وحدة المياه يرجع إلى زيادة كثافة الإنتاج السمكى فى المتر المكعب للمياه.

المركز الدولى للأسماك: يحد من تأثير التغيرات المناخية ويعالج ملوحة المياه فى العديد من المناطق

من جانبه، أضاف الدكتور أحمد نصر الله، مدير المركز الدولى للأسماك، أن تعظيم استخدام الموارد المائية والتكامل النباتى السمكى بدأ منذ عام 2000، مع تطور عمليات استصلاح الأراضى والاعتماد على المياه الجوفية، حيث إن تكلفة توفيرها عالية جداً، ولكن تعظيم استخدام وحدة المياه يعطى فرصة لإنتاج أكثر من منتج بمردود اقتصادى كبير يساهم فى إنشاء النظام التكاملى، كما يساهم فى إنتاج البروتين الحيوانى فى الأماكن النائية التى من الصعب توفير أى إنتاج فيها، إضافة إلى أن إنتاج الأسماك بالصحراء له قيمة غذائية كبيرة بجانب الزراعة ويعمل على إنتاج سماد طبيعى من مياه الأسماك.

وأضاف «نصر الله» أنه يعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية، إضافة إلى أن تعظيم العائد على وحدة المياه يساهم فى التكيف مع التغيرات، حيث يتم استخدام مياه الاستزراع بالصحراء فى معالجة ملوحة المياه فى العديد من المناطق.