آليات التغذية السليمة لصحة جيدة تقاوم الأمراض.. «السر في نظافة الطعام»

حددت الدكتورة ثريا طاهر، أستاذ قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، آليات التغذية السليمة لصحة جيدة تقاوم الأمراض، موضحة أن التغذية السليمة تعتبر من أهم الأمور التي تؤثر على صحة وعملية النمو والتطور لدى طلاب المدارس لكونها عاملا أساسيا لدعم القدرة على التركيز كما أنها تسهم بشكل ملحوظ في تحفيز جهاز المناعة حتى يتمكن الجسم مقاومة الميكروبات مثل الفيروسات والبكتيريا.

لابد من الحصول على غذاء صحي متوازن

وأضافت «ثريا» في تقرير لها، أنه لابد من الحصول على غذاء صحي متوازن والغذاء المتوازن هو الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات والأملاح المعدنية والماء وأن تكون من كمية الغذاء المتناول كافية لاحتياج الطالب وما ببذله من الطاقة وأن يكون الطعام نظيفاً لتجنب حدوث التسمم عن طريق الطعام الملوث.

تناول الأغذية التي تحفز جهاز المناعة

وأوضحت الدكتورة ثريا طاهر، أن تناول الأغذية التي تحفز جهاز المناعة وحدها بدون الحفاظ على غذاء متنوع ومتوازن لا يكفي ليحصل الجسم على احتياجاته مما يؤثر سلباً على الصحة والمناعة فمن الضروري إضافة الأغذية التي تقوي جهاز المناعة للوجبات المتوازنة وبين الوجبات للتأكد من تناول ما يكفي احتياج الجسم من كل العناصر على مدار اليوم.

وقدمت مجموعة من النصائح التي تساعد على تقوية مناعة الطلاب ضد الأمراض، أهمها شرب الماء حيث أن شرب الماء يعمل على تحسين جهاز المناعة – تحسين أداء الجهاز الهضمي والحد من الإمساك وتخليص الجسم من السموم وتعزيز مستويات الطاقة ورفع معدل إنتاج خلايا الدم والعضلات والتقليل من معدل الجفاف في جسم الطالب وتنظيم درجة حرارة الجسم مما يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية ويساعد الكلى على التخلص من الحصوات الكلوية.

تناول الأغذية الفنية بفيتامين «C»

وأكدت أنه هناك أغذية يجب تناولها: «ينصح بتناول الأغذية الفنية بفيتامين «C» مثل الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والليمون والفراولة والجوافة وبعض الخضروات مثل السبانخ والفلفل الأخضر والملون لأن هذا الفيتامين هو المسئول عن تعزيز جهاز المناعة ويساعد الجسم على حماية نفسه من الأمراض الفيروسية الشديدة بما يدخل في بناء العظام والكولاجين والعضلات وهو مهم في التئام الجروح».