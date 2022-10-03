نصائح لتعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال.. «تناول أغذية تحتوي على الزنك»

قدمت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، نصائح لتعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال، مؤكدة ضرورة اتباع الأساليب الصحية التي تعزز جهاز المناعة ومنها المحافظة على نظافة الأيدي وغسلها بانتظام لمنع الإصابة بالعدوى وعدم استخدام أو مشاركة الأدوات الشخصية مع أي شخص آخر والحرص على شرب 8 أكواب من الماء يومياً.

«ضحى»: السمنة تؤدي إلى تقليل نشاط الجهاز المناعي

وأضافت «ضحى» لـ«الوطن»، أنه من المهم جداً الحرص على وزن جسم مثالي لأن السمنة تؤدي إلى تقليل نشاط الجهاز المناعي وممارسة أي نوع من الأنشطة الرياضية بانتظام لتعزيز الدورة الدموية مما يزيد كفاءة خلايا ومكوّنات جهاز المناعة والنوم لساعات كافية «8 ساعات يومياً».

وشددت على تناول الأسماك خاصة الماكريل والسردين والتونة مرتين على الأقل في الأسبوع لاحتوائها على الأحماض الدهنية من النوع أوميجا-3 والتي تقوى الجهاز المناعي وأيضاً تحتوي على فيتامين «د» والذي يلعب دوراً هاماً في تقوية الجهاز المناعي وعمله بشكل جيد ويجب الحرص على تناول البروتينات بأنواعها المختلفة «بروتين من مصادر نباتية مثل البقوليات ومن المصادر الحيوانية بكل أنواعها» حيث تلعب البروتينات دورا مهما جداً في نشاط الجهاز المناعي وكذلك عملية بناء الأنسجة التالفة.

تناول الأغذية التي تحتوي على الزنك تدعم الاستجابة المناعية

وأكدت الدكتورة ضحى عبده، أهمية تناول الأغذية التي تحتوى على الزنك وهو يدعم الاستجابة المناعية ويساعد على التئام الجروح، كما أنه يساعد على حماية الكبد إذا تم تناوله بكميات معتدلة عن طريق الغذاء والأطعمة المحتوية هي معدن الزنك هى الحبوب الكاملة واللحوم والزبادي ويجب أن تقدم الأم للأطفال يومياً كوب من الزبادي المحتوى على البروبيوتيك لما لها من دور مهم من تقوية الجهاز المناعي إضافة إلى احتواء الزبادي على الكالسيوم والمهم جداً لصحة العظام وبناء جهاز عظمى قوي.

وشددت على تناول البروتينات بكمية كافية من المصادر الحيوانية «اللحوم الحمراء- الأسماك والطيور بأنواعها» والمصادر النباتية «البقوليات والحبوب»، مؤكدة أن اللحوم الحمراء تعتبر مصدرا مهما جداً وغني بعنصر الحديد وهو هام جداً لعمل جهاز المناعه بكفاءة.