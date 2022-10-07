 وزير الإسكان يزور مراكز تطوير أبحاث تنقية مياه الشرب في إسبانيا

واصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولاته على هامش زيارته لإسبانيا، بهدف العمل على نقل وتوطين تكنولوجيات تنقية مياه الشرب، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.

وأكد «الجزار» أنه يجري العمل على تطوير القطاعات والإدارات والمراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بغرض تطوير الأبحاث في تلك المجالات، والوصول إلى أبحاث تطبيقية تخدم أهداف الوزارة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

زيارة مركز الأبحاث والتطوير

وقام الوزير والوفد المرافق له وممثلو شركة ديبونت DUPONT بزيارة مركز الأبحاث والتطوير (R&D) الخاص بشركة ديوبونت، وزيارة المحطات التجريبية التي تستخدم الأغشية التي تصنعها الشركة.

وخلال الزيارة للمركز البحثي جرت مناقشة أساليب التصميم المختلفة لأنواع الأغشية التي يقوم المركز بتطويرها وتطوير الدراسات العلمية والتطبيقية عليها، التي تستخدم في تكنولوجيات تنقية مياه الشرب أو المعالجة الثلاثية للصرف الصحي، وناقش الوفد مع ممثلي المركز كل مراحل التصنيع بداية من التصميم التفصيلي للوحدات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع وصولاً إلى المنتجات النهائية، كما جرى استعراض الكفاءات والخبرات للكوادر الفنية التي تسهم في إعداد الأبحاث والدراسات المطلوبة وإمكانات المعامل التي يجري استخدامها لاختبار الأغشية.

وقام الوفد بزيارة المحطات التجريبية التي جرى تطبيق نماذج الأغشية بها، واستعراض أنواع الأغشية المستخدمة ونوع المياه الخام المستهدفة للتنقية أو المعالجة والخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتلك المياه، واستعراض قدرة تلك المحطات على الوصول إلى النتائج المستهدفة من جودة للأغشية المصنعة ومدى مطابقة المياه المنتجة للمواصفات.

وزير الإسكان يزور المعامل المركزية واختبارات الأغشية

وزار وزير الإسكان والوفد المرافق له المعامل المركزية التي تجرى بها التحاليل والاختبارات على الأغشية والمياه الخام والمياه المنتجة من أجل ضمان الوصول إلى التكامل المطلوب للأبحاث والدراسات التي جرى إعدادها والنماذج التطبيقية.

وفى نهاية الزيارة، شكر وزير الإسكان، ممثلي الشركة على تبادل الخبرات الخاصة بتصنيع الأغشية وإنتاجها واستخدامها في التكنولوجيات المختلفة علي أن يجري استكمال التواصل لتعظيم الاستفادة من تلك الأبحاث والتجارب التطبيقية.