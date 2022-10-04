محافظ القليوبية يوجه برفع كفاءة عمارات الإسكان الاجتماعي بالخانكة

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتعزيز منطقة الـ113 والـ59 عمارة سكنية بالخانكة، بجميع المرافق والخدمات الخاصة بالمواطنين وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية لمناقشة رفع كفاءة عمارات الاسكان الاجتماعي بالمحافظة.

حل مشكلات الإسكان الاجتماعي بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية على ضرورة حل مشكلة ضعف المياه بتلك المنطقة فورا من خلال خطة عاجلة وخطة طويلة المدى لحل المشكلة جذريا من أجل خدمة أهالي المنطقة، خاصة قاطني العمارات السكنية، وكذا إنشاء شبكة الغاز الطبيعي الخاصة بتلك المنطقة، وكذا تقوية شبكة التليفونات والإنترنت، بالإضافة إلى توفير أراضي واسعة تصلح لبناء مدارس عليها للمراحل الثلاث التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي.

مقترح بإنشاء مجمع خدمات غير تقليدي

واقترح «الهجان»، إنشاء مجمع خدمات غير تقليدي بتلك المنطقة يضم وحدة إسعاف أيضا، وكذا ضرورة إنشاء مواقف لإقامة مواصلات يومية منتظمة بتلك المنطقة، وتطوير مبنى نقطة الشرطة ورفع كفاءته ، مع التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لزيادة عدد الدوريات الأمنية لتأمين أهالي المنطقة.

في سياق آخر، أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة لها وإدخالها الخدمة.