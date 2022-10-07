ناقد سياسي: إغراق المدمرة «إيلات» غيّر مفاهيم المعارك العسكرية البحرية

قال الدكتور علي إسماعيل درويش أستاذ النقد الأدبي والسياسي، إن إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات غيّر مفاهيم العسكرية البحرية في العالم كله، لافتًا إلى تجهيز القوات المسلحة بعد حرب 67، وإدخال عناصر جديدة وأصحاب المؤهلات العليا، بالإضافة إلى حائط الصواريخ من خلال الاستعانة بالخبراء الروس.

مفاوضات مباشرة في المغرب

وأضاف «درويش» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «بالنسبة للصلح، فقد تم عقد جلسة في المغرب بين موشيه ديان وحسن التهامي نائب رئيس الوزراء لرئاسة الجمهورية وبحضور الملك محمد الخامس ملك المغرب للإعداد لمفاوضات معلنة ومباشرة بين مصر وإسرائيل».

وتابع: «خاض الرئيس السادات جولات كان أهمها جولته في رومانيا مع تشاوشيسكو وكان يثق السادات فيه ثقة كبيرة، وبخاصة أن الرئيس الروماني كان على علاقة وطيدة بإسرائيل وسأله هل إسرائيل ستناور العرب كسياستها المعتادة».

وساطة الرئيس الروماني

وأضاف: «الرئيس الروماني أجابه بالنفي وقال إن لديه ثقة في بيجين وأنه رجل قوي واقترح بأنه قد يتدخل للوساطة لإحداث تسوية وأي عمل تفاوضي بين مصر وإسرائيل».