«مباراة غزل المحلة والطيران».. كرة القدم تشارك في خطة خداع إسرائيل

تحتفل مصر اليوم، بالذكرى التاسعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، التي استطاعت فيها قواتنا المسلحة أن تحقق انتصارا ساحقا على العدو الإسرائيلي وكبدته خسائر طائلة، واستردت سيناء، وبالتزامن مع المعركة التي وقعت أحداثها عام 1973م كان لاعبو غزل المحلة والطيران يتنافسان في إحدى مباريات بطولة الدوري العام في الساعة الثانية والنصف ظهرا.

المباراة انتهت بالتعادل، حيث كان غزل المحلة يحتل وصافة الدوري المصري، أما الطيران فكان في المركز السابع، وعن المباراة قال الإعلامي مدحت شلبي إن عبقرية اتخاذ الحرب هو كامل السرية، وأن الحياة تكون طبيعية ولا يحدث أي أمر غريب.

وكان التوجه الكامل أن كل أوجه الحياة تسير بشكل طبيعي جدا وفي مقدمتها كرة القدم، حيث تعتبر اللعبة الشعبية الأولى في مصر وعدد كبير من دول العالم، لذلك قررت القيادة السياسية آنذاك استمرار مباريات بطولة الدوري العام.

تفاصيل المباراة

المباراة كانت في الجولة السادسة، وضم الطيران عددا كبيرًا من نجوم الكرة المصرية على غرار رفعت قاسم وإسماعيل ريان ومصطفى عبدالفضيل، أما غزل المحلة، فقد كان بطل الدوري، وكانت المباراة تُلعب على ملعب الترسانة.

وبحسب ما ذكره مدحت شلبي، على قناة أون تايم سبورتس 2، فإن التعليمات السرية صدرت لرؤساء تحرير الصحف في ليلة الحرب، بأن يتم التوسع في تغطية النشاط الرياضي، وحدث ذلك بالفعل.

وفجأة، هتفت جماهير المحلة لنادي الطيران مرددين «طيران طيران طيران»، واتضح أن هذه الهتافات كان السر فيها، إعلان عبور قواتنا المسلحة المصرية، حيث سمع جمهور المحلة بالبيان عبر الراديو، لكن لاعبو المحلة اعتقدوا أن الجمهور غضب منهم.

سر هتاف الجمهور للفريق المنافس

وعند انتهاء الشوط الأول، عرف لاعبو المحلة سر هتاف جمهورهم للفريق المنافس، وذلك في غرفة اللبس، وكانت هناك حالة من البهجة الشديدة عمت أرجاء الغرفة.

إبراهيم الجويني كان حكم المباراة، وفضّل استكمال المباراة احتراما للجمهور، لكن الأمر اختلف في الشوط الثاني، الذي سادت فيه أجواء احتفالية وكأن المباراة ودية بسبب الفرحة الشديدة التي سيطرت على الجميع بسبب العبور.

وفي مساء السادس من أكتوبر 1973م، قرر المهندس محمد حسن حلمي رئيس اتحاد الكرة آنذاك وقف النشاط الرياضي وأُلغي الدوري.

ذكريات عمر عبدالله مع المباراة: «كان مجند شرطة»

عمر عبدالله لاعب غزل المحلة آنذاك وأحد أبطال المباراة، حكى عن ذكرياته، وتحدث عن هتاف جماهير الفريق للخصم، وقال: «جمهورنا طول عمره بيشجعنا لكن لما هتف للطيران حسيت إن في حاجة غريبة، وكنت مجند شرطة مع عبدالرحيم خليل، وعدد آخر من اللاعبين، وبعد المباراة عاد كل لاعب إلى كتيبته».

ذكريات حنفي هليل مع المباراة

ووصف حنفي هليل لاعب المحلة الأسبق، خلال لقائه مع قناة الأهلي ما حدث بأنه تاريخي: «المباراة كانت وسيلة من وسائل الخداع الاستراتيجي والتمويه، كان من ضمن التمويه أن تُلعب مباريات الدوري، كنا نلعب ضد الطيران جيدا حتى منتصف الشوط الأول، وعندها هتف جمهورنا للطيران وانقلبت الآية، فتعجب جميع اللاعبين، بعد ذلك، علمنا بالعبور واندلاع الحرب، وعندما كنا في الأتوبيس عائدين من ملعب المباراة علمنا أن قواتنا المسلحة عبرت القناة».