طعن قضائي لوقف حكم رفض التنسيق قبول أوراق طالبة بالثانوية السودانية

أقام عمرو عبد السلام المحام بالنقض طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، وكيلًا عن أحد أولياء الأمور، طالب فيها بوقف وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن تأييد قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق ابنته في التنسيق بإحدى الجامعات الحكومية.

الأم أصيبت بأزمة قلبية

وقال المدعي، في دعواه، إنّ ابنته سافرت من القاهرة إلى الخرطوم بتاريخ 9/10/2020، ولحقت بها والدتها في اليوم التالي 10/10/2020، وظلا مقيمان بدولة السودان حتى اضطرت الأم إلى العودة للقاهرة بتاريخ 18/12/2020 بسبب مرضها وإصابتها بأزمة قلبية حادة وقصور بالشريان التاجي بالقلب، ما دعاها إلى السفر إلى القاهرة؛ لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية حتى تماثلت للشفاء من مرضها ثم أصيبت بعدها بفيروس كورونا، ما حال بينها وبين العودة إلى نجلتها حتى تماثلت للشفاء فعادت إلى السودان بتاريخ 27/5/2021 حتى انتهاء نجلتها من أداء الامتحانات بالشهادة الثانوية العامة السودانية.

الأب خضع لعملية جراحية في الحالب

وذكرت الدعوى، أنّهم عادوا إلى القاهرة بتاريخ 1/7/2021، كما أوضح المدعي أن مرضه وخضوعه لإجراء عملية جراحية بتركيب دعامة بالحالب بمستشفى الكلى بجامعة المنصورة هو ما حال بينه وبين السفر رفقة ابنته، وحصلت ابنته في شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021 الشعبة العلمية على نسبة مئوية قدرها 89.5%، وتقدّمت بأوراقها لمكتب التنسيق لكنها تفاجأت برفضه استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة الشرعية لها ولولي أمرها في الدولة المانحة للمؤهل الدراسي الحاصلة عليه وفقًا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2230 لسنة 2020.