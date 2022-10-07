مؤسسة «ابدأ» تتبنى مبادرة زراعة 50 ألف شجرة مثمرة في السويس

تتبنى مؤسسة «ابدأ» لتنمية المجتمع مشروع زراعة 50 ألف شجرة مثمرة في أنحاء السويس، والذي انطلق منذ سنوات، وتم البدء بزراعة 35 ألف شجرة حتى الآن، وجارٍ استكمال المستهدف.

فكرة زراعة 50 ألف شجرة مثمرة انطلقت منذ نحو 7 سنوات

وأكد المهندس حمدى صديق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ابدأ» لتنمية المجتمع والمشهرة، والتابعة لمديرية التضامن بمحافظة السويس، أن فكرة زراعة 50 ألف شجرة مثمرة، انطلقت منذ نحو 7 سنوات، وهي قائمة على فكرة أن كل نقطة مياه لا بد من وجود مردود اقتصادي لها، ولا لتذهب هباءً وهناك بعض الدول التي انتهجت نفس النهج ودر عليها مثل تلك المبادرات دخلا اقتصاديا كبيرا.

وأضاف: «نحن الآن في عام المناخ والبيئة، ومصر تستضيف cop27 ولا بد من تضافر كل الجهود للعمل على الحد من تأثير التغيرات المناخية وزراعة الأشجار المثمرة بجانب فائدتها الاقتصادية فهي تسهم بقدر كبير في التنمية الاقتصادية وتنقية البيئة، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن زراعة 200 شجرة يفيد البيئة بكمية من المنتج الزراعي والأكسجين تعادل زرعة فدان بدون تكاليف استصلاح.

وأوضح «صديق» أنه تمت زراعة نحو 35 ألف شجرة من خلال التلاميذ والطلبة لتنمية حب الزراعة والتشجير في نفوسهم وكذلك خدمة البيئة التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى مشاركة جميع فئات شعب السويس.

ويكمل حديثه لـ«الوطن» قائلاً: «لقد تم زراعة محيط نحو 15 مسجدا وكنيسة أشهرها مسجد حمزة ابن عبد المطلب وكنسيتا ماري جرجس والفرنسيسكان والدير التابع ذلك بمشاركة بنات مسلمات ومسيحيات».

وقال «حمدي» إنه تم تشجير مدينة سكنية بالكامل وهي مدينة الملك عبد الله بأكثر 1000 شجرة مثمرة وطرحت أثمارها حالياً وهي عبارة عن أشجار تين ومشمش وبرتقال مانجو تفاح بشملة جوافة ورمان وليمون غيرها.