أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس 2022.. حديقة الخالدين والكورنيش

أهالي محافظة السويس لديهم العديد من البدائل للخروج للفسحة صيفاً وشتاءً، وأفضل أماكن الخروج في محافظة السويس 2022 هي الأماكن المفتوحة التي يقبل عليها السوايسة، وبخاصة أن جميعها بالمجان، ويقضي الرواد فيها وقتاً متسعاً ليس مرتبطا بموعد للمغادرة أو انتهاء الخروجة قسراً.

فضلاً عن أن هناك من الأماكن التي تمثل عند السوايسة واحة الذكريات بالنسبة لهم، نظراً للارتباط الوجداني بها مثل الخور والكورنيش وبعض الحدائق، خاصة حديقة، الخالدين، وكورنيش السويس.

كورنيش السويس أفضل أماكن الخروج بمحافظة السويس 2022

ويعد كورنيش السويس، من أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس 2022، خاصة بعد أن طالته يد التطوير في عهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وأصبح يستوعب أعداداً أكبر من ذي قبل حيث تم توسعته ورفع كفاءة 1300 متر وإنشاء ممشي أهل السويس، من أول طريق بورتوفيق حتى الشاليهات، ويطل على خليج السويس مباشرة، بحسب بيان محافظة السويس، خلال الافتتاح، وتحول المكان إلى واحة من الجمال، ووجود حدائق خضراء وورود تكسو المكان، وأماكن للجلوس التي تستقبل رواد المكان، بالمجان على طول الكورنيش.

وتوجد به عدد من الكافتيريات والمحلات التي توفر احتياجات المواطنين، كذلك يوجد كورنيش السويس الذي تم إنشاء ممشى له بطول 700 متر، بهدف تجاري وجمالي، وتم إنشاء عدد من المحلات للشباب، فضلاً عن كورنيش السويس الأصلي، الذي تم تطويره، وإنشاء «منطقة السي فيو» والتي أصبحت هي الأخرى، مكانا من أجمل أماكن الخروج في السويس 2022، وتقام فيها مختلف الحفلات الخاصة بقصر ثقافة السويس في المناسبات المختلفة.

حديقة الخالدين وممشى السويس الثقافي من أفضل أماكن الخروج في محافظة السويس 2022

كما تضمن بيان المحافظة، أن هناك مشروع لتطوير ممشى النخيل، بعد أن تحولت حديقة الخالدين العريقة إلى متنزه من أجمل أماكن الخروج في محافظة السويس 2022، بعد تطويرها وتوسعتها، وإضافة مساحات خضراء وأحواض من الورود، وإنشاء ممشى السويس الثقافي الذي يضم لوحات تحكي تاريخ السويس، والنصب التذكاري، المحاط بأرضية من الرخام تضفي على المنطقة جمالاً، وتتيح للزوار الجلوس والتمتع بالمنظر، والهواء الطلق، وأيضاً المكان بالمجان، ومناسب للعائلات الذين يفضلون الجلوس في الحدائق، والتمتع بالمناطق الخضراء.