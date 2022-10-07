سعيد حامد في ندوة تكريمه: قاسينا بعد ضياع نيجاتيف «همام في أمستردام»

عقد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، ندوة للاحتفاء بالمخرج الكبير سعيد حامد والذي تم تكريمه في حفل افتتاح المهرجان، وأدارها الصحفي عرفة محمود، وعرض في بداية الندوة فيلم ضم لقطات من أبرز أعماله.

وقال المخرج سعيد حامد: «كل الموجودين في القاعة أصدقاء كفاح وخاصة محمد العدل، بداية من صعيدي في الجامعة الأمريكية وكملناها حتى همام في أمستردام، لم أكن أعرف الفرق بين الصوت المونو والإستريو، وكان لي فيلم في البداية خرج بدون صوت بسبب عدم إدراكي لمشاكل الصوت والسينمات أيضا كان بها مشكلة».

وتابع: «قررت أن أعرف أسرار الصوت وذهبت لمكتب يوسف شاهين لأسأل عن كيفية تحقيق ذلك وقالوا لي إن هناك دورة في فرنسا ولكن تكلفتها أعلى مما تقاضيته في كل أعمالي».

سعيد حامد: تكلفة «صعيدي في الجامعة الأمريكية» لم تتجاوز المليون جنيه

واستكمل حديثه قائلا: «في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية قررت أن أقدم فيلم يتحدث عنه كل الناس، وتكلفة إنتاج الفيلم كاملا بلغت نحو 950 ألف جنيه حسب معلوماتي وحققنا 27 مليون جنيه».

سعيد حامد: دخلت في حالة صعبة بعد ضياع نيجاتيف «همام في أمستردام»

وتحدث سعيد حامد عن كواليس فيلم همام في أمستردادم باكيا وقال: «المنتج محمد العدل قال إن الفيلم سيسافر إلى براغ، وقررت ألا أسافر مع الفريق وفوجئت حينما وصلوا بأن نيجاتيف الفيلم لم يصل، وكلمني خالد حماد وقال لي النيجاتيف ضاع وفضلنا جميعا لمدة 48 ساعة في حالة صعبة وعرفنا ان الشنط ذهبت إلى أمريكا بالخطأ، وكان هذا الفيلم السبب في نقلة الصوت في السينمات القديمة».

وحرص المنتج محمد العدل على إلقاء كلمة قال فيها: «حينما ذهبت لنعمل سويا في صعيدي في الجامعة الأمريكية، ذهبت لأشاهد فيلم الحب في التلاجة وانبهرت وقاسينا في فيلم همام في أمستردام، وعملنا طفرة في السينما بسبب صعيدي في الجامعة الأمريكية، وأشكر مهرجان الإسكندرية على التكريم».