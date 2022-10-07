«إيهاب» تحدى فقدان البصر بتأسيس فرقة للإنشاد الديني: «بمدح الحبيب المصطفى»

من بلد لأخرى يتجول المنشد إيهاب يونس، مدحًا في سيدنا محمد «صلى الله وعليه وسلم»، فهو المنشد الذي تميز بصوته الآخذ للقلوب، ليتحول الرجل الكفيف إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي وبلدان العالم، بعدما تغلب بموهبته على إعاقته.

بدأ الإنشاد وعمره 12 عامًا

تحدث «إيهاب» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد يونس، في برنامجه «أتوبيس السعادة» المذاع على قناة «dmc»عن بدايته في الإنشاد التي جاءت منذ كان عمره 12 عامًا، وبعد حفظه للقرآن الكريم ومن ثم التحاقه بالأزهر الشريف والمسابقات الدينية.

المركز النموذجي للمكفوفين

وأشار المنشد الكفيف إلى أنه التحق بعد ذلك بالمركز النموذجي للمكفوفين وتعلم بداخله أصول النغم، وظل يتلقى المزيد من تعلم فنون الإنشاد حتى أسس فرقته وتجول بها المحافظات المصرية، ثم انطلق خارج مصر في عام 2009، وكانت البداية من سوريا ثم تجول في الكثير من البلدان مثل فرنسا وبلجيكا واليمن والسعودية.

ذاع صيت المنشد الكفيف بسبب صوته المميز، لتصبح فرقته من أبرز فرق الإنشاد الديني في مصر.

فقرات أتوبيس السعادة

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة» في موعده المحدد يوم الجمعة في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقدم البرنامج فقرة جديدة بعنوان «بوسطجي السعادة» التي تهدف لمزيد من إسعاد الناس ونشر السعادة والبهجة.

والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وتم إذاعة ثلاثة مواسم من «أتوبيس السعادة» ويجرى حاليًا تصوير الموسم الرابع، كما إنه يسلط الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.