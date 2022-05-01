منشد: مصر لها الريادة في مجال الإنشاد الديني وتتفرد بـ«التواشيح».. فيديو

حلّ المنشد الديني مصطفى الشافعي، ضيفا على حلقة اليوم، السبت، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، في ختام شهر رمضان المعظم، وقال الشافعي الذي تأهل إلى نهائيات مسابقة منشد الشرق، إن مصر لها الريادة في مجال الإنشاد الديني، حيث أسسه الشيخ علي محمود في ثلاثينات القرن الماضي.

المنشد الديني: أدائي بنهائيات مسابقة منشد الشارقة كان جيدا للغاية، لكن التصويت لم يسعفني للفوز بالمسابقة

وأضاف المنشد الديني أنّ المدرسة المصرية تتمتع بلون معين من الإنشاد الديني وهو التواشيح الدينية، وهناك شباب يقومون بإحياء هذا اللون من الفن، مشيرًا إلى أنّ أداءه في نهائيات مسابقة منشد الشارقة كان جيدا للغاية، لكن التصويت لم يسعفه في الفوز بالمسابقة.

المنشد الديني يؤدي أنشودة «يا عين جودي بالدموع»، «المسك فاح»

وأدى المنشد الديني أنشودة «يا عين جودي بالدموع»، وكان من كلماتها: «يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا، شهر به غفر الكريم ذنوبنا، وبه المهيمن يستجيب دعاءنا»، كما أدى أنشودة «المسك فاح».

المنشد يؤدي أنشودة «ولما قسى قلبي» وأنشودة «وكم لله من لطفي خفي»

وأدى المنشد الديني أيضا أنشودة «ولما قسى قلبي»، كما أدى المنشد الديني أنشودة «وكم لله من لطفي خفي»، من روائع الشيخ محمد عمران، ومن كلماتها: «وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربه القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي».