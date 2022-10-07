8 طرق للوقاية من نزلات البرد.. «احمي نفسك بخطوات بسيطة»

في فصل الخريف، يتعرض الكثيرون للإصابة بنزلات البرد بسبب تغير فصول العام، ونحن على مشارف استقبال فصل الشتاء، وتنخفض خلاله درجات الحرارة تدريجيًا، ونتيجة لتبديل الملابس على مدار ساعات اليوم ما بين ثقيلة وخفيفة، تنخفض مناعة الأشخاص ويصبحوا أكثر عرضة للتعب، لذلك نستعرض 8 طرق للوقاية من نزلات البرد بسبب تغير الفصول على مدار العام.

تغير الفصول وعلاقته بنزلات البرد

يهتم المواطنون بمعرفة طرق الوقاية من نزلات البرد بسبب تغير فصول العام، من صيف لشتاء وما بينهما من فصول انتقالية، إذ تشهد درجات الحرارة عدم استقرار، ويضطر المواطنون لتبديل الملابس من ثقيلة إلى خفيفة حسب درجة الحرارة، ومن هنا قد يصابون بنزلات البرد.

ويوضح الدكتور محمد النجار طبيب الأطفال في حديث خاص لـ«الوطن»، طرق الحماية من نزلات البرد بسبب تغير الفصول، وإليكم طرق الوقاية منها خلال سطور التقرير التالية:

طرق الوقاية من نزلات البرد

- تناول السوائل الدافئة مضافًا إليها عصير الليمون لما يحتويه من فيتامين سي يعزز المناعة.

- ارتداء ملابس مناسبة لدرجات الحرارة، وارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا في الساعات المتأخرة من الليل وكذلك في الساعات المبكرة من النهار، تحسبًا لانخفاض درجات الحرارة.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، واتباع أنظمة التغذية السليمة التي تعزز المناعة لمقاومة الأمراض والإجهاد.

- تجنب الأماكن المزدحمة مثل المواصلات العامة أو الزحام في الشوارع والأسواق، والأماكن التي يوجد بها تدخين.

- استشارة الطبيب المختص في حالة ارتفاع درجات الحرارة أو الإصابة بأي حالة طارئة أو بداية التعب والإجهاد قبل تفاقم الحالة الصحية.

- تجنب تناول الأدوية من دون معاناة من أمراض أو إصابات على اعتبارها عاملًا واقيًا من الإصابة، ويفضل تعزيز المناعة بالأطعمة والمشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- تناول البرتقال والليمون والجريب فروت لغناها بفيتامين سي الذي يعزز المناعة ويحد من الإصابة بنزلات البرد.

- في حالات الإصابة الخفيفة بالبرد والإنفلونزا وارتفاع درجات الحرارة، يمكن تناول مضادات الحساسية والفيتامينات وخوافض الحرارة، ويفضل استشارة الطبيب.