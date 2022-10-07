الإسكان: لا صحة لحجز «سكن كل المصريين» بجنوب سيناء.. وإنشاء 6000 شقة قريبا

نفت المهندسة نجلاء عبد الحافظ، مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، حجز وحدات سكن كل المصريين بالمحافظة، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن الإعلان الذي صدر عن وزارة الإسكان الشهر الماضي ذكر وجود «سكن كل المصريين» في 14 محافظة ليس بينها جنوب سيناء.

وقالت إن بعض الأشخاص نشروا إعلان قديم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتقديم على سكن كل المصريين بجنوب سيناء.

وأكدت أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجه ضرورة إنشاء وحدات سكنية جديدة للقضاء على قوائم الانتظار بالإضافة إلى توفير وحدات جديدة للشباب المقبلين على الزواج.

إنشاء 6000 وحدة سكنية

أكدت مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وافق على مقترح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنشاء 6000 وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظة، نصيب مدينة الطور 2400 وحدة، والباقي موزعة على 3 مدن هي شرم الشيخ، دهب، رأس سدر.

أضافت أن الوحدات السكنية الجديدة تقضي على قوائم الانتظار الموجودة تكفي احتياجات المواطنين، وفي حالة وجود عدد متقدم يفوق 6000 وحدة يتم تخصيص أرض جديدة لتوفير احتياجات المواطنين من الإسكان الاجتماعي.

تخصيص الأرض

قالت المهندسة نجلاء عبد الحافظ أنه جرى الموافقة من قبل المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص الأراضي لإقامة الوحدات السكنية الجديدة على مستوى المدن، مشيرَا إلى أنه يتوقع أن يبدأ الطرح أول عام 2023، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأرض المخصصة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان.

وتابعت أن محافظة جنوب سيناء نفذت أكبر مشروع في تاريخ المحافظة، حيث جرى إنشاء ما يقرب من 9 ألف وحدة سكنية في الفترة من عام 2014 حتى 2022، على مستوى مدن المحافظة.