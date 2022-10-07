«البيت الذكي».. مشروع 3 طلاب في الشرقية لمواجهة التحديات المناخية

«العلم يرفع بيوت لا عماد لها، ومصر يرفع عمادها أبناؤها».. هذا ما ينطبق على ثلاثة شباب في عمر الزهور، خريجي جامعة الطفل بجامعة الزقازيق، اتفقوا على فكرة مشروع ابتكاري، وشاركوا به في مسابقة «الألكسو» تحت رعاية منظمة اليونسكو الدولية، وجرى تكريمهم من دولة تونس الشقيقة اليوم الجمعة، لحصولهم على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي، ضمن المبتكرين والعباقرة، بابتكار مشروع «البيت الذكي» الذي يعتمد على موارد محددة وإعادة تدويرها بهدف تحقيق الكفاية الذاتية.

توضح ياسمينا مدحت الطالبة في كلية التربية النوعية بالفرقة الأولى، في حديث خاص لـ«الوطن»، أنها شاركت رفقة فريقها المكون من: زياد رضا طالب كلية الهندسة بالفرقة وحبيبة أحمد طالبة الثانوية العامة شعبة علمي، في مسابقة «الألكسو» التابعة لمنظمة اليونسكو الدولية للابتكارات والبرمجة، مشيرة إلى حصولهم على المركز الأول جمهوري، ثم تصعيدهم على مستوى الوطن العربي وحصولهم على المركز الثاني.

مسابقة الألكسو للابتكارات والبرمجة

استضافت تونس، هذا العام، مسابقة «الألكسو» التي تنظمها منظمة اليونسكو الدولية، وشارك فيها عدد كبير من دول الوطن العربي من بينها مصر، لافتة إلى مشاركة الفريق في عام 2019، للمرة الأولى بابتكار «البيت الذكي» في المسابقة بمصر، وحصلوا على المركز الأول جمهوري، معلقة: «تم تكريمنا على ابتكار (البيت الذكي) في دولة تونس لحصولنا على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي» حسب حديثها لـ«الوطن».

فريق ثلاثي يبتكر «البيت الذكي»

وذكرت «ياسمينا» أن فكرة «البيت الذكي» تعتمد على خلق منزل يعتمد على ذاته باستغلال كل خاماته وموارده وإعادة تدويرها وتقليل المهدر منها، موضحة: «كل حاجة في البيت هنستخدمها ومش هتترمي، المياه هيعاد تدويرها وتستخدم في ري الزرع ورش الشوارع، كما سنستخدم الفضلات العضوية في إدارة الأجهزة المنزلية فضلًا عن استخدام الطاقة الشمسية».

«مشروعنا اسمه يوتوبيا utopia، أي المدينة الفاضلة لأفلاطون»، لافتة إلى دراسة الفكرة من كافة الجوانب ويمكن تنفيذها بأبسط الامكانيات، كما أن مشروع البيت الذكي يمكنه مواجهة التحديات التي أحدثتها التغيرات المناخية، بتوفير استهلاك المياه، وإعادة تدوير المياه الرمادية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة باستخدام الألواح الشمسية وإنتاج الغذاء الأخضر والحيواني عن طريق نظام الأكوابونيك باستخدام أحواض السمك.

استخدام الطاقة الشمسية لإدارة أجهزة المنزل

وتستكمل «ياسمينا» حديثها، بأن الفكرة تكتمل بتوفير خلايا شمسية لوضعها على سطح المنازل وتحتاج مساحة 11 مترًا على سطح المنازل بتكلفة تتراوح بين ألف وألفيي جنيه قيمة الخلايا الشمسية، ثم يتم توصيلها بالأجهزة وإدارتها، لافتة إلى أن شحن البطاريات يستمر طوال ساعات النهار كي تدير الأجهزة ليلًا بعد غياب الشمس.