«بيت ذكي لذوي الهمم».. مشروع «بيجاد» لخدمة أصحاب الاحتياجات الخاصة

عندما شارك الطالب بيجاد أسامة فؤاد في وحدة نادي العلوم الاستكشافية بمدرسة هيئة الشبان العالمية في محافظة القليوبية، وبدأ مرحلة وضع أفكار لابتكارات علمية جديدة، سيطر على تفكيره شئ واحد وهو مساعدة ذوي الهمم في المجتمع، وتقديم أي شيء يسهل شكل الحياة عليهم، وترجم هذا التفكير في ابتكار مشروع بيت ذكي لذوي الهمم يمكنهم من تشغيل الأجهزة بالمنزل عن بعد.

«فكرت في ابتكار 7 تطبيقات تساعد ذوي الهمم في التحكم بسهولة في 30 جهاز منزلي».. بهذه الكلمات بدأ «بيجاد» الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة هيئة الشبان العالمية في بنها، الحديث عن ابتكاره، إذ يعتمد مشروع بيت ذكي على جهاز به مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول للتحكم وتشغيل الأجهزة بالمنزل التي يستخدمها ذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة للحركة، خاصة أصحاب الإعاقات الحركية.

نفذ «بيجاد» ابتكاره في 4 شهور، وكان يقتصر في البداية على التحكم في 7 أجهزة فقط، ولكنه نجح في تطوير الفكرة لتشمل 30 جهازًا، مشيرًا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه تقدم بمشروعه لمعرض الهندسة والعلوم، ونال استحسان لجنة التحكيم، ويعكف حاليًا على تطويره لتشغيله عن طريق الكرسي المتحرك: «المرحلة الجاية تطوير الجهاز علشان يشتغل هو والتطبيقات بالأوامر الصوتية»

دعم المبتكرين والمخترعين بهيئة الشبان في القليوبية

«ذوي الهمم يقدروا يتحكموا في أجهزة المنزل من خلال البلوتوث وتطبيقات الموبايل»، يعتمد الجهاز على تقنية «النانو تكنولوجي»، إذ يرسل الموبايل إشارة لشريحة البلوتوث في الجهاز عبر تطبيق إلكتروني لإرسالها للجهاز الكهربائي المراد تشغيله، وذلك بسهولة يسر وتأمين كامل لمنع احتراق الأجهزة ومشاكل التشغيل، ويدخل في وظائف الجهاز والتطبيقات فتح الأبواب أتوماتيكيًا لأصحاب المشاكل الصحية والإعاقات الحركية، بجسب «بيجاد» الذي يهوى العلوم والتكنولوجيا منذ كان في المرحلة الابتدائية.

«فرج»: هدفنا خلق جيل واعي

ومن جانبه، أوضح المستشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية وممثل مدارس الهيئة ببنها، ان إدارة المدرسة سعت لإنشاء وحدة نادي العلوم الاستكشافية لدعم الموهوبين والنابغين من أبناء الهيئة والمدارس في مجالات الابتكار والاختراعات بكافة المجالات، وتشرف على الوحدة حنان طه عبيدة مسؤول العلوم الاستكشافية بالمدارس، مضيفًا في حديثه لـ«الوطن»: «المدرسة تحرص على دعم المنظومة التعليمية وحث الطلاب على التفوق من خلال خلق روح تنافسية بينهم وتنمية مهاراتهم، من أجل خلق جيل واعي يستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتقدم العلمي».