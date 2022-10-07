أسعار اللاب توب في مصر 2022 لطلاب هندسة.. تصل لـ37 ألف جنيه

يعتمد طلاب كليات الهندسة بشكل أساسي على اللاب توب، حيث تعتبر من أهم الأدوات، لذلك يبحثون عن أسعار اللاب توب في مصر 2022 لطلاب هندسة، باعتبارهم من أكثر الفئات التي تحتاج الأجهزة الإلكترونية المتطورة.

وفيما يلي، تنشر «الوطن»، أسعار اللاب توب في مصر 2022 لطلاب هندسة وفق المعلن من مواقع البيع الإلكترونية والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار اللاب توب في مصر 2022 لطلاب هندسة

وتباينت أسعار اللاب توب في مصر2022 لطلاب هندسة، حسب العلامة التجارية الخاصة بها وجاءت كالآتي:

- لاب توب ديل فوسترو 15 3510 15.6 بوصة الأحدث بمعالج انتل كور i7-1165G7 ذاكرة رام سعة 16 جيجابايت وهارد HDD بسعر 17700 جنيه.

- 2022 Apple MacBook Pro laptop with M2 chip: 13-inch Retina display, 8GB RAM, 256GB SSD storage، بسعر 37 ألف جنيه.

- لاب توب فوسترو 3515 بمعالج AMD Ryzen 7 3700U مع RAM 16 جيجابايت وهارد 512 جيجابايت SSD وVGA مدمج بسعر 14500 جنيه.

- لاب توب لينوفو ايديا باد 3، معالج انتل كور i5-1135G7، RAM 12GB، SSD 256GB، بطاقة انتل ايريس اكس XE، شاشة 15.6 بسعر 13300 جنيه.

- لاب توب ديل فوسترو 3510-انتل كور i7-1165G7 جيل 11، ذاكرة RAM 16 جيجا، هارد HDD‏ 1 تيرا+هارد SSD 256 جيجابايت بسعر 16600 جنيه.

- لاب توب العاب ديل G15 15-5510، 10500H-6 نواة، 5 8 جيجا رام 512 جيجا بسعر 16400 جنيه.

- لاب توب للالعاب G15-5520 من ديل 12G انتل كور i7 12700H 14 نواة، رام 16 جيجا SSD 512 جيجا DDR5‏ 4800 ميجاهرتز بسعر 25500 جنيه.

- لاب توب ديل فوسترو 3510-انتل كور i7-1165G7 جيل 11، ذاكرة RAM 16 جيجا، هارد HDD‏ 1 تيرا+هارد SSD 256 جيجابايت بسعر 17500 جنيه.

أرخص أسعار اللاب توب في مصر 2022 لطلاب هندسة

وجاءت أرخص أسعار اللاب توب في مصر 2022 لطلاب هندسة الأقل يبدأ من 10 آلاف جنيه كالآتي:

- لاب توب لينوفو V14 82C6006GED، AMD A4 3020E، ذاكرة RAM 4 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت اتش دي دي، بسعر 4600 جنيه.

- لاب توب 255 G7 من اتش بي - معالج رايزن 5 3500U، رام 8 جيجا بايت، هارد HDD 1 تيرابايت بسعر 8700 جنيه.

- لاب توب V15-ADA لينوفو 82C7007YED، شاشة 15.6 بوصة اتش دي، هارد 1 تيرابايت، رام 4 جيجابايت بسعر 5900 جنيه.

- لاب توب لينوفو V14 82C6006GED، i3 كور 10110U، ذاكرة رام 4 جيجابايت، هارد 1 تيرابايت بسعر 7200 جنيه.

- لاب توب من ديل 14 بوصة، ذاكرة تخزين 500 جيجابايت، ذاكرة رام 8 جيجابايت بسعر 5800 جنيه.