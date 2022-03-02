اعرف أبرز أسعار أجهزة اللاب توب.. «لو عايز تشتري بإمكانيات عالية»

أصبحت التكنولوجيا شيئا أساسيا في حياتنا منذ فترة، ولا غنى لها ومن ضمن الأشياء التي يحتاج إلى استخدامها الكثيرين في مجال العمل أو على مستوى الحياة الشخصية أجهزة اللاب توب، ويتطلع العديد من الأشخاص إلى الحصول على الإمكانيات الحديثة والمختلفة منه.

وفيما يلي وفي إطار اهتمام الكثيرين وحرصهم على اقتناء لاب توب خاص بهم، تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز أسعار أجهزة اللاب توب وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة.

أسعار أجهزة اللاب توب

يصل سعر لاب توب Dell فوسترو 3510 - انتل كورi7-1165G7 الجيل 11، ويتمتع بذاكرة RAM سعة 8 جيجا، هارد HDD سعة 1 تيرا، انفيديا جيفورس MX350 GDDR5، شاشة 15.6 بوصة، FHD، إلى 12500 جنيه.

لاب توب «اتش بي بافيليون» 360 قابل للتحويل 2 في 1 انتل كور i5-1135G7 جيل 11، رام 8 جيجا، هارد SSD ،256 جيجا كارت، انتل ايريس Xe، شاشة لمس متعدد 250 نيت 14 بوصة FHD 1920×1080 ويندوز 10 ذهبي، بسعر يصل إلى 13700 جنيه.

كما يصل لاب توب «اتش بي 250 G7»، الذي ينتمي إلى الجيل العاشر انتل كور، Ram 8 ، قرص صلب 1 تيرابايت، معالج رسومات انتل ايريس بلس، شاشة 15.6 بوصة عالية الوضوح ومضادة للوهج، ويندوز 10، فضي رمادي بسعر 11800 جنيه.

ويصل سعر لاب توب «ديل جيل» الذي ينتمي إلى الجيل الحادي عشر، ومزود برام 16 جيجا، 1 تيرابيت هارد 512 اس اس دى شاشه 15.6 انش، 2 جيجا، كارت شاشه نفيديا، ويندوز 110 ، إلى 15900 جنيه.

ديل لاب توب «ديل 15.6 أنش» والمزود برام 8 جيجابايت، وينتمي إلى الجيل الحادي عشر، بسعر 12400 جنيه.

ويصل سعر لاب توب لينوفو Legion 5 للألعاب، إلى 22 ألف جنيه.

كما يصل سعر لاب توب «اتش بي 15-dy2091wm» الذي ينتمي إلى الجيل الحادي عشر، ومزود برام 8 جيجا، هارد SSD 256 جيجا، كارت شاشة انتل UHD، شاشة 15.6 بوصة قطرية، مايكرو ايدج HD 250 وحدة مضيئة في البيكسل، ويندوز 10، إلى نحو 8600 جنيه.

ويبلغ سعر لاب توب «ابل ماك بوك برو» MYD82 مع شريط لمس وخاصية تاتش، نحو 22900 جنيه.