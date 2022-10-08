محافظ بورسعيد مهنئا المواطنين بالمولد النبوي: فرصة لاستدعاء الأخلاق الحميدة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أرق التهنئة للشعب المصري عامة، وأبناء محافظة بورسعيد خاصة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

ذكرى المولد فرصة لاستدعاء قيم الأخلاق

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان، أن ذكرى مولد الرسول الكريم فرصة لاستدعاء واستلهام قيم الأخلاق الحميدة، والذي أرسى بالمنهج الإسلامي وآخر رسالات السماء إلى الأرض، دعائم الأمة الإسلامية التي أضافت للحضارة الإنسانية دينا سمحا قويما.

استدعاء معاني الرحمة والإنسانية

وأشار محافظ بورسعيد لأهمية استدعاء كل معاني الرحمة والإنسانية، قائلا إن الدين الحنيف حث على العمل وإتقانه والبناء والتعمير والسعي لتحقيق الهدف الأسمى الذي يجمع بين عبادة الله والمساهمة في تحقيق صالح الأمة ومصلحة العباد في جميع المجالات بعيدا عن دعاوى الفتنة والتشكيك والهدم، لافتا أن هذه الذكرى تثري التعريف بسماحة الإسلام وعظمة الرسول الكريم المرسل رحمة للعالمين بعيدا عن التطرف والتعصب.

يذكر أن محافظة بورسعيد نظمت موكبا كبيرا أمس، طاف عددا من شوارع المحافظة، وشارك فيه الطرق الصوفية والرفاعية والأهالي بالمحافظة.