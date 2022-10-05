السيسي يهنئ المصريين بذكرى مولد النبي: أتمنى أن نسير جميعا على درب الرسول

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري العظيم، والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الكريم، داعيا المولى عز وجل أن يعيد الذكرى العطرة بالخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء.

احتفالية المولد النبوي الشريف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ احتفالنا اليوم بذكرى خاتم الأنبياء والمرسلين، مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالته السمحاء، واتخاذه قدوة بالأخلاق الكريمة، وأن نكون جميعا على دربه الكريم، حيث كان خير الناس لأزواجه وأبنائه وأصحابه، وهو القائل «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

وتابع الرئيس: «تعلمنا من الرسول الكريم أنّ مجمل حياته وأخلاقه كانت ترجمة حقيقة وتطبيقية لأخلاق وقيم القرآن الكريم، ومن أهم الدروس التي نستلهمها من سيرته هي مواجهة الصعاب والتحديات، بعمل دءوب لا ينقطع، وكفاح مستمر بلا كلل أو ملل».