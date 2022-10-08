بدء تلقي الطعون على مرشحي نقابة الصحفيين بالإسكندرية حتى الأربعاء

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في الإسكندرية، اليوم السبت، تلقي الطعون والتنازلات للمرشحين المتنافسين على مقعد النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس، وذلك لمدة 5 أيام حتى الأربعاء المقبل.

وقالت بسمة الشريف، مقرر عام النشاط بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لصحفيين الإسكندرية، إنه تم فتح باب تلقي الطعون في العاشرة صباحا من اليوم السبت، على أن يتم تستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

مواعيد تقديم طعون نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وأضافت مقرر عام النشاط بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن مواعيد تلقي الطعون تبدأ يوميا من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير وهو يوم الأربعاء المقبل، الموافق 12 اكتوبر، حيث تنهي اللجنة المشرفة عملها بغلق باب الطعون والتنازلات الساعة الثانية عشر ظهرًا.

عدد المرشحين وموعد انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية

وأشارت إلى تقدم 6 مرشحين على منصب عضوية مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، لافتة إلى أن موعد إجراء انتخابات النقابة الفرعية بالاسكندرية يوم 30 أكتوبر بحضور نصف أعضاء الجمعية العمومية، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية تعاد عقدها فى 13 نوفمبر المقبل.