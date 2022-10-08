تفاصيل سمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت بالعاصمة الإدارية الجديدة (فيديو)

كشف الفنان محمد حميدة منسق سمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت بالعاصمة الإدارية الجديدة عن تفاصيل الدورة الثانية من السمبوزيم، موضحًا أن هذه الدورة تعد حدثا فنيا من نوعه لا تشهده بلدان كثيرة حول العالم.

وذكر «حميدة»، أن السمبوزيم يضم 12 دولة تشارك بـ16 نحاتا من المشاهير المتخصصين في هذا النوع من النحت، فهو عمل شاق جدا لأنه يكون على كتل رخام ضخمة وحديد خردة وإعادة تدوير المخلفات، ويتم إنتاج أعمال جميلة من مدارس كثيرة ومختلفة فنيا.

الحدث تنظمه إيطاليا ورومانيا وتركيا

وأضاف منسق سمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن السمبوزيم له عدة رسائل، منها ما هو سياحي، فمصر آمنة وترحب بالسائحين، إذ التقط السياح صورا مع المناطق السياحية المصرية، وهذا الحدث ينظم في دول أخرى، مثل إيطاليا ورومانيا وتركيا.

نتمنى تنظيم سمبوزيم به 100 نحات

وأشار «حميدة» إلى أن مدينة لافيستا هي راعية السمبوزيم، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تشارك كندا وإيطاليا والمكسيك وغيرها، مؤكدا: «نتمنى تنظيم سمبوزيم به 100 نحات وأن يكون لمصر السبق في ذلك».