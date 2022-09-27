«التخطيط» تسلم «المرور» 4 مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمة العاصمة الإدارية

سلّمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 4 مراكز خدمة متنقلة لقطاع المرور والحماية المدنية لصالح العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم خدمات وحدات المرور الثابتة، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها.

التخطيط: حريصون على تطوير الخدمات

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق بكفاءة ويسر، وبالتعاون مع وزارات وجهات الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصري، مشيرة إلى أنّ إجمالي عدد المراكز المسلمة لقطاع المرور والحماية المدنية بلغ 39 مركزا تكنولوجيا متنقلا، للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية وتوصيلها للمواطن حتى محل إقامته، لمراعاة كبار السن وأصحاب الهمم، ولتخفيف الضغط عن وحدات المرور الثابتة، وتقليل التكدس بهذه الوحدات.

فريق متميز لتطوير مراكز التخطيط

من جانبه، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أنّ المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجرى التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة خطوة جديدة واعدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية، ويأتي هذا ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع المرور والحماية المدنية، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف المشترك، وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.

يذكر أنّ الخدمات التي تقدمها المراكز المتنقلة المسلمة لقطاع المرور والحماية المدنية، تشمل استخراج رخص التسيير، ورخص القيادة الجديدة، ورخص القيادة بدل تالف أو بدل فاقد، واستخراج ملصق إلكتروني، وفحص فني آلي، ومستلزمات مرورية للسيارات الملاكي والنقل الخفيف حتى 1،5 طن، وتقدم الخدمات كافة باستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية، وباستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.