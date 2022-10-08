صاحب فيديو «سيدة الأقصر» يروي كواليس عثورها على أهلها: «ساعدتها بالصدفة»

مشاعر مختلطة بين الحزن والفرحة، انتابت الحاجة رضا البالغة من العمر 51 عامًا، والشهيرة إعلاميًا باسم «سيدة الكرنك» أو «سيدة الأقصر»، فور عودتها إلى مسقط رأسها في بني سويف، بعد أن تاهت وهي طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات، لتعود إلى أحضان أسرتها مجددًَا بعد 45 عامًا من الفراق، بعد أن نشر أحد الأشخاص فيديو لقصتها ساهم في تعرف أهلها عليها.

يحكي علام رمضان، الذي نشر مقطع فيديو للحاجة رضا الشهيرة بـ«سيدة الأقصر» تروي فيه قصتها عبر «فيسبوك»، الذى ساهم في عودتها إلى أمها، أنه كان يتواصل مع أم أحد الشهداء، التي طلبت منه مساعدة إحدى السيدات التي فقدت أسرتها عندما تاهت منها منذ أكثر من 45 عامًا عندما كانت في سن السادسة، وطلب من السيدة عمل فيديو لنشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفوجئ بعدد المشاهدات التى تخطت الملايين في وقت قليل.

السيدة تذكرت أسماء أخوتها وأقاربها بالكامل

وأضاف «رمضان» في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة TeN، أنه بعد فترة قصيرة من نشر الفيديو، وجد من يتواصل معه ثم تواصل مع الابنة الضائعة، وعلى الرغم من ضياع «سيدة الأقصر» أو «سيدة الكرنك» في سن السادسة، إلا أنها تذكرت أسماء أخوتها وأقاربها بالكامل وذكرت معلومات تخص أهلها.

«سيدة الأقصر» ركبت القطار وهي طفلة

وأكد «رمضان» أن «سيدة الأقصر» ركبت القطار وهي طفلة في أثناء لهوها، إذ كانت والدتها تبيع الخضراوات قرب السكة الحديد ولم تكن تتوقع أن يتحرك القطار، ثم وجدتها أسرة من أهل الخير وعاشت معها لأكثر من 15 سنة، ولكنها تركتها بعد فترة ثم عملت في المنازل وعددًا من الأماكن المختلفة، وحاولت الوصول إلى أهلها أكثر من مرة ولكنها لم تنجح فى الوصول لهم، قبل أن يشاء القدر جمعها مع أسرتها مجددًا بسبب «الفيديو».