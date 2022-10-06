انهيار سيدة الكرنك فور وصولها لمنزل أسرتها.. «أبوها مات من حزنه عليها»

بدموع الفراق استقبلت الحاجة رضا المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرنك»، صورة والدها عبد الرحيم محمد أحمد، والذي توفى حزنا على فراقها، عقب اختفائها منذ 45 عاما وكان عمرها 5 سنوات، وعودتها لمنزل الأسرة مرة أخرى بعد تعرفها على أسرتها بعد ظهورها في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

سيدة الكرنك تدخل في نوبة بكاء

«جيتلك يا بابا وملقتكش.. كان نفسي أشوفك وأطمنك عليا، وعمري كله بدور عليكم بس معرفتش أوصلكم إلا لما ربنا أذن»، بتلك الكلمات عبرت رضا عبد الرحيم فور وصولها لمنزل أسرتها بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ورؤيتها صورة والدها.

وتابعت: «أنا رجعت البيت أهو يا بابا، وولادي معايا كانوا عايزين يشوفوك، أنا أتقهرت لما عرفت أنك مت وزاد قهرتي لما عرفت أنك توفيت من الحزن علي».

زفة بلدي في استقبال سيدة الكرنك

واستقبل أهالي مدينة الفشن سيدة الأقصر الحاجة رضا بإطلاق الألعاب النارية، وتوزيع الحلوى وزفة بلدي لأكثر من 3 كيلو، وسط مقابلات بالأحضان والقبلات، إذ وصلت إلى مدينة الفشن في نفس المكان الذي تركته منذ 45 عاما بالخطأ حينما استقلت قطارا، واعتقدت أنه لعبة وتحرك بها حتى استقرت وتزوجت وأنجبت 4 أبناء قبل أن تظهر في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للبحث عن أسرتها قبل أن تصل إليهم.

أقارب سيدة الأقصر يستقبلونها بالطبل البلدي

وعلى إحدى أغاني الفلكلور المصري «رضا جات يا أم رضا» استقبل أهالي وأقارب سيدة الكرنك، داخل منزل أسرتها بالأغاني والفلكلورية والطبل البلدي، معربين عن سعادتهم الكبيرة بعودتها لأسرتها مرة أخرى.