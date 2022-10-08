مصرع طفل غرقا في ترعة البدالة بكفر الشيخ.. «طالب بخامسة ابتدائي»

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة البدالة بالقرب من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك إثر نزوله للمياه بغرض الاستحمام، وجرى انتشال جثته ونقلها لمستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

ملابسات الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة دسوق عن ورود إشارة من قبل شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بالصف الخامس الابتدائي لقي مصرعه غرقاً داخل مياه ترعة «البدالة» التابعة لمركز دسوق، وجرى نقله لمستشفى دسوق العام.

معاينة أولية للحادث

كما انتقل إلى موقع الحادث كل من مأمور قسم شرطة دسوق وعدد من ضباط وحدة مباحث دسوق، وتم انتشال جثمان الطفل «أ . س»، يبلغ من العمر 10 سنوات، بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وجرى نقله عبر سيارة إسعاف لمستشفى دسوق العام.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان الطفل بمعرفة مفتش صحة دسوق، أكد من خلال التقرير الطبي له عدم وجود شبهة جنائية أو ثمة إصابات ظاهرية بجثمان الطفل، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق.

تحرر محضر بالواقعة والذي حمل رقم 3726 لسنة 2022م إداري قسم شرطة دسوق، كما تم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات تلك الواقعة.