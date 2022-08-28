البحث عن جثمان طفل غرق بشاطئ برج البرلس في كفر الشيخ

تُكثف قوات الإنقاذ جهودها، بالاشتراك مع عدد من الغواصين المتطوعين، للبحث عن جثمان طفل لقي مصرعه غرقاً أثناء الاستحمام بمياه البحر المتوسط، بشاطئ برج البرلس ناحية البوغاز، بنطاق محافظة كفر الشيخ.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد غرق طفل في مياه البحر المتوسط، بشاطئ برج البرلس ناحية البوغاز، بنطاق محافظة كفر الشيخ، وسط جهود مكثفة لانتشال الجثمان.

تفاصيل الواقعة

وتبين غرق الطفل حاتم سامي شاهين، 13 عاما، ويُقيم ببرج البرلس، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حيث جرفه التيار أثناء الاستحمام في مياه البحر المتوسط، وجارٍ حالياً البحث عن الجثمان.

ومن جانبه، ذكر محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، أن 3 أطفال من أبناء برج البرلس المطلة على البحر المتوسط، نزلوا لشاطئ البحر قبالة سواحل البرلس، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة وطلباً للاستجمام، وتعرضوا للغرق، بسبب ارتفاع الأمواج، وعدم إجادتهم السباحة، وتم إنقاذ 2 منهم، ولكن الثالث مفقود في البحر حتي الآن، ومازالت جهود رجال الإنقاذ والغواصين المتطوعين والأهالي والصيادين متواصلة لاستخراج جثمانه.