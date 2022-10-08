لأول مرة.. «أوبرا عايدة» في الجونة احتفالاً بمرور 150 عاما على عرضها

تستقبل مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، العرض الفني العالمي أوبرا عايدة، وذلك احتفالاً بمرور 150 عاماً على عرضها الأول، وذلك في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة يوم 13 أكتوبر من الشهر الجاري باستخدام وسائط الصوت والضوء الحديثة، بحضور لفيف من السفراء ونخبة من الإعلاميين والمشاهير.

كما يتم تنظيم عرض سيمفوني للفنانة ماجدة أمارا يوم 14 أكتوبر لتكتمل العروض الموسيقية الكلاسيكية الأهم، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الاهتمام باستضافة الفعاليات الفنية والثقافية، المحلية والعالمية، بما يساهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

عرض أوبرا عايدة في الجونة يوم 13 أكتوبر

ويعد استضافة عرض أوبرا عايدة، ذو مذاق خاص عند عرضها مع وجود اطلالة ساحرة تنفرد بها الجونة، وخلفية متميزة من تصميم معماري فريد لمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة الذى استضاف العديد من الفعاليات العالمية على رأسها مهرجان الجونة السينمائي وبطولة الجونة الدولية للاسكواش وغيرهم.

عرضت أول مرة عام 1871

يشار إلى أن أوبرا عايدة قدمت لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872، وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسي أوغست ماريين، والتي يسرد فيها قصة تاريخية خيالية تربط علاقة حب بين القائد راداميس مع أميرة حبشية عايدة، بقصة لطيفة أتقنها نجوم الأوبرا العالمية ويقدمونها للجمهور في أجواء اسطورية.