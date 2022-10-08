كاني ويست يشارك تلميحا جديدا بشأن ترشحه للرئاسة الأمريكية مرة أخرى

عاد مغني الهيب هوب الأمريكي كاني ويست إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس يوم الجمعة، لنشر صورة قبعة مزينة بأرقام 2024، ما أثار شائعات عن احتمال إجراء حملة انتخابية رئاسية.

كاني ويست يغازل الجمهور باحتمالية ترشحه للرئاسة

تم نشر التغريدة بعد يوم واحد فقط من جلوس مغني الراب لإجراء مقابلة حصرية من برنامج «فوكس نيوز»، لتاكر كارلسون، حيث أوضح أسبابه وراء الجدل الذي طرحه حول الأزياء «White Lives Matter» وألمح إلى محاولة ثانية للبيت الأبيض.

وكان كاني حاول الترشح للرئاسة في عام 2020، لكنه انسحب بعد أقل من أسبوعين من إعلانه، منذ ذلك الحين، وهو يغازل الجمهور أكثر من مرة عن خطته لخوض انتخابات الرئاسة في عام 2024.

كاني ويست يهاجم العنصرية

وظهر كاني ويست، مؤخرا في عرض تاكر كارلسون مرتديًا حبلًا يعرض صورة بالموجات فوق الصوتية لجنين، وقال حينها إنه يرتدي الحبل للتعبير عن أنه «مؤيد للحياة، 50 بالمائة من موت السود في أمريكا هو إجهاض، لذلك أنا حقًا لا أهتم بردود فعل الناس، أؤدي لجمهور واحد، وهذا هو الله، أنا مهتم بحقيقة أن عدد الأطفال السود الذين يتم إجهاضهم أكبر من عدد المواليد في مدينة نيويورك».