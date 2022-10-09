أسعار ورق الحائط اليوم في مصر 2022.. حسب النوع

يرغب عدد كبير في معرفة أسعار ورق الحائط اليوم في مصر 2022 خاصة الراغبين في تغيير ديكور المنزل بقيمة مادية أقل من الدهانات، وفي وقت أسرع.

وفيما يلي، ننشر أسعار ورق الحائط اليوم في مصر 2022 وفق المواقع البيع الإلكتروني، والتي جاءت كالتالي:

أسعار ورق الحائط اليوم

وتباين سعر ورق الحائط في الأسواق حسب النوع والخامات والتي جاءت كالتالي:

- ورق حائط ذاتي اللصق مصنوع من فوم البولي إيثيلين، مقاوم للماء 10 قطع مقاس 58 قدم بسعر 450 جنيها.

- ملصق سبورة فينيل قابل للإزالة مقاس 60 في 200 سم بسعر 65 جنيها.

- ملصقات الحائط المصنوعة من البولي فينيل كلورايد المقاومة للماء بسعر 66 جنيها.

- ورق جدران لاصق ثلاثي الابعاد مصنوع من الاسفنج مقاس 70x77 سم من هابي تويز بسعر 75 جنيها.

- ملصقات جدارية بنمط الطوب الابيض ثلاثي الابعاد 77 × 70 سم، 10 قطع بسعر 590 جنيها.

- ورق حائط بنمط رخامي من بلاستيك PVC مقاوم للمياه وقابل للازالة ومقاوم للرطوبة بطول 3 متر بسعر 100 جنيه.

- 3 قطع ملصق الحائط 3D تأثير حجر الطوب ورق الحائط DIY ذاتية اللصق بسعر 150 جنيها.

- ورق حائط بنقش بوهيمي من باييا - ذاتية اللصق مناسب للمطبخ والسلالم بسعر 120 جنيها.

- 5 قطع - بيج إستون حجري - ملصقات جدران ديكور بسعر 360 جنيها.

- ورق حائط عملي للغاية بشكل طوب ثلاثي الأبعاد ذاتي اللصق بسعر 60 جنيها.

- ورق حائط ثلاثى الابعاد - 70 ف 75 سم - 8 ملم سمك - لصق ذاتي على شكل طوب-ابيض - 10 قطع بسعر 400 جنيه.

- ورق جدران قابل للإزالة واللصق من الفينيل المصقول من Livelynine بسعر 200 جنيه.

أنواع ورق الحائط

ويعد ورق الحائط هو ورق للزينة يستخدم لتغطية الجدران، وهو يتكون من أقمشة خشنة، وألياق صناعية، وبعضها رقائق من الخشب، وهناك عدة أنواع وهي كالآتي:

- ورق جدران الفينيل

-ورق جدران الفينيل المغلف

- ورق جدران الدوبلكس

- ورق جدران اللب

- وردق جدران الانجلابتا