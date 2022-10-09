يبدأ تنفيذه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن استاد المصري الجديد

يبدأ تحقيق حلم راود أهالي بورسعيد بإعادة بناء استاد النادي المصري الجديد علي أرضه التاريخية بعد 9 سنوات من الإغلاق.

تبدأ أعمال الحفر في إنشائه اليوم الأحد بعد أن حضر وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل من قبل أسبوعين مراسم توقيع عقد بناء مجمع الاستاد الجديد لشركة وادي النيل وذلك وفقا للتصميمات التي قدمها أبو علي وأعدتها إحدى الشركات الألمانية المتخصصة في بناء الاستادات وفقا لأحدث النظم العالمية.

استاد المصري الجديد

وتقدم «الوطن» للقارئ كل المعلومات التى تهمه عن استاد النادي المصري الجديد

وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد حجر الأساس للنادي المصري وفق توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الصادق النادي في موقعه الحالي.

تبلغ مساحة النادي المصري 38 ألف متر مربع وطول الملعب الرئيسي 105 مترات وعرضه 68 مترا ويضم 3 مدرجات للمتفرجين والمدرجات تسع إلى 23 ألف متفرج، وبوابات الدخول الإلكترونية، و4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة بالإضافة إلى فندق استثماري يتكون من 30 دورا يضم مولا تجاريا ومطاعم وكافيتريات وحمام سباحة و15 دورا كوحدات سكنية و15 دورا كفنادق.

تشرف على إنشاء استاد المصري شركه ألمانية اسمها جوليوس برجر بمدينة فيز بادن.

تكلفة استاد المصري الجديد

تتكفل شركة وادي النيل ببناء الاستاد وتبلغ تكلفة بنائه 4 مليارات جنيه حيث يقام فندق على أرضه وتبلغ تكلفة الاستاد فقط 2 مليار جنيه.

تم ضم مساحة أرض مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد إلى استاد المصري لإقامة المشروع على كامل هذه المساحة.

يستمر بناء الاستاد عامين وقد وقع كامل أبو علي عقد مع شركة استشارات مالية زيلا كابيتال لتقديم الاستشارات المالية اللازمة لإتمام المشروع.