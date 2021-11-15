محافظ بورسعيد يوقع عقود إنشاء النادي المصري الجديد.. بتكلفة 600 مليون

وقّع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقود إسناد إنشاء النادي المصري الجديد، مع الدكتورة هدى أيوب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإنابة عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، وعبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة.

السيسي يحقق حلم أبناء بورسعيد

وعلى هامش توقيع عقود النادي، وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أوجه التنمية العملاقة والطفرة الرياضية التي تمت على أرض بورسعيد وفي أنحاء مصر أجمع، لا سيما تحقيق حلم أبناء بورسعيد وإنشاء النادي المصري الجديد في موقعه الحالي، وفق أحدث طراز، غير توجيهاته بإقامة استاد بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، ويسع أكثر من 45 ألف متفرج.

كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على جهوده المؤثرة والفعالة في هذا الملف.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا اليوم بمثابة يوم تاريخي لمحافظة بورسعيد، معقبًا: «أحب توقيع لي كمحافظ لبورسعيد».

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن محافظة بورسعيد تشهد إنشاء النادي المصري فى موقعه الحالي والذي يضاف إلى سجل إنجازات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى انه سيتم تنفيذه على أعلى وأدق المعايير العالمية في بناء المنشآت الرياضية ومراعاة كل عوامل الأمان به وفق أحدث نماذج التطوير.

وقال إن هذا يأتي بالإضافة إلى إنشاء استاد آخر ومدينة أوليمبية بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، لافتًا إلى أن المنشآت الرياضية ببورسعيد، شهدت تطورًا غير مسبوق على رأسها تطوير المدينة الرياضية بحي الضواحي والمراكز الشبابية بالمحافظة على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن المشروعات الصحية والرقمية الجديدة ببورسعيد، ساهمت في توفير بنية تحتية مطورة تخدم القطاع الرياضي ببورسعيد، موضحًا أن تكلفة استاد نادي المصري الجديد تبلغ 600 مليون جنيه، تتحمل المحافظة منها نسبة 25% بقيمة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه.

وأعلن اللواء عادل الغضبان أن الباب مفتوح لراغبي التبرع للنادي المصري الجديد، في إطار تقديم أفضل تطوير له، مؤكدا أن النادي يتم بناؤه بجهود الدولة المصرية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأحدث نظم التكنولوجيا الحديثة في بناء الملاعب بالعالم.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إقامة hستاد النادي المصري الجديد في نفس مكان الملعب القديم الموجود حاليا، لافتًا إلى أن الصرح الجديد سيشهد أحدث التكنولوجيا في بناء الملاعب الرياضية الموجودة في العالم.